قبل 3 أشهر على كأس العالم.. كايل ووكر يعلن الاعتزال دوليا

أعلن كايل ووكر لاعب بيرنلي اعتزال اللعب دوليا بقميص منتخب إنجلترا.

اعتزال اللاعب الإنجليزي يأتي قبل 3 أشهر على انطلاق كأس العالم 2026.

وكتب صاحب الـ 35 عاما عبر حسابه على فيسبوك: "بعد أكثر من عقد من تمثيل بلدي، قررت الاعتزال من كرة القدم الدولية، لقد كان اللعب لإنجلترا دائما أعظم شرف في مسيرتي وشيء سأفتخر به دائما".

"شكرا لكل زميل، مدرب، مدير، المشجعين، ولكل من خلف الكوالي وشارك في هذه الرحلة، كل هتاف من الجماهير دفع الفريق للأمام، وأنا متحمس للانضمام إليهم لدعم اللاعبين في كأس العالم"

"الذكريات في قميص إنجلترا ستبقى معي للأبد، وأود أيضا شكر عائلتي على دعمهم في كل خطوة من الطريق، لقد جعلوا هذه الرحلة أكثر خصوصية، وسأكون ممتنا دائما لمشاركتهم فيها".

وسبق لووكر المشاركة في 96 مباراة دولية بقميص منتخب إنجلترا، وسجل خلالهم هدفا وصنع 10 أهداف.

ولعب النجم الإنجليزي في 5 بطولات كبرى بقميص إنجلترا، بواقع 3 يورو و2 كأس عالم، ووصل مع المنتخب لنهائي بطولة اليورو مرتين.