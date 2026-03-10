قبل 3 أشهر على كأس العالم.. كايل ووكر يعلن الاعتزال دوليا

الثلاثاء، 10 مارس 2026 - 18:07

كتب : FilGoal

كايل ووكر - إنجلترا - كرواتيا

أعلن كايل ووكر لاعب بيرنلي اعتزال اللعب دوليا بقميص منتخب إنجلترا.

كايل ووكر

النادي : بيرنلي

إنجلترا

اعتزال اللاعب الإنجليزي يأتي قبل 3 أشهر على انطلاق كأس العالم 2026.

وكتب صاحب الـ 35 عاما عبر حسابه على فيسبوك: "بعد أكثر من عقد من تمثيل بلدي، قررت الاعتزال من كرة القدم الدولية، لقد كان اللعب لإنجلترا دائما أعظم شرف في مسيرتي وشيء سأفتخر به دائما".

أخبار متعلقة:
بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يخطف تعادلا مثيرا أمام أم صلال سيزامل حمدي فتحي.. الوكرة يتعاقد مع لويس ألبيرتو تقرير قطري: الأهلي مهتم بضم مهاجم الوكرة جوارديولا عن مستقبله: عقدي مستمر 18 شهرا مع مانشستر سيتي.. وكرة القدم تتغير باستمرار

"شكرا لكل زميل، مدرب، مدير، المشجعين، ولكل من خلف الكوالي وشارك في هذه الرحلة، كل هتاف من الجماهير دفع الفريق للأمام، وأنا متحمس للانضمام إليهم لدعم اللاعبين في كأس العالم"

"الذكريات في قميص إنجلترا ستبقى معي للأبد، وأود أيضا شكر عائلتي على دعمهم في كل خطوة من الطريق، لقد جعلوا هذه الرحلة أكثر خصوصية، وسأكون ممتنا دائما لمشاركتهم فيها".

وسبق لووكر المشاركة في 96 مباراة دولية بقميص منتخب إنجلترا، وسجل خلالهم هدفا وصنع 10 أهداف.

ولعب النجم الإنجليزي في 5 بطولات كبرى بقميص إنجلترا، بواقع 3 يورو و2 كأس عالم، ووصل مع المنتخب لنهائي بطولة اليورو مرتين.

إنجلترا كأس العالم كايل ووكر
نرشح لكم
رئيس الاتحاد الإسباني: من الصعب إقامة مباراة فيناليسيما بقطر.. قد تنقل لأوروبا مؤتمر فالفيردي: مانشستر سيتي فريق رائع.. وريال مدريد الأفضل في العالم تقرير: نانت يقرر إقالة مدربه.. وخليلوزيتش قد يدرب مصطفى محمد ديساسي: ربما سأضع نفسي في مشكلة إذا تحدثت عن تشيلسي على حساب إنجلترا ونيجيريا.. تشوكويميكا يختار تمثيل النمسا دوليا مواعيد مباريات الثلاثاء 10 مارس.. الدوري المصري ودور الـ 16 من أبطال أوروبا مؤتمر سيميوني: لسنا المفضلين للفوز على توتنام مؤتمر سلوت: مشاركة صلاح في أمم إفريقيا أثرت علينا في صناعة الفرص
أخر الأخبار
مباشر دوري أبطال أوروبا - جالاتاسراي (1)-(0) ليفربول.. أوسيمين يهدر 45 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ليفربول - صلاح أساسي.. و5 تبديلات في مواجهة جالاتاسراي ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر لويس إنريكي: تشيلسي تغير منذ مواجهتنا الأخيرة.. ونريد الفوز بالمباراتين ساعة | دوري أبطال أوروبا
قبل 3 أشهر على كأس العالم.. كايل ووكر يعلن الاعتزال دوليا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة مانشستر سيتي - مرموش وهالاند يقودان الهجوم ضد ريال مدريد 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
لخوض مواجهة التأهل لـ كأس العالم.. استدعاء فيستون ماييلي لمنتخب الكونغو الديمقراطية 2 ساعة | الكرة الإفريقية
الأولى للأبيض.. طارق مجدي حكما لمباراة إنبي ضد الزمالك 3 ساعة | الدوري المصري
أربيلوا: حالة مبابي تحسنت.. وأتوقع وجود مفاجأة من جوارديولا 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة
/articles/524940/قبل-3-أشهر-على-كأس-العالم-كايل-ووكر-يعلن-الاعتزال-دوليا