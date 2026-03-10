قائمة مانشستر سيتي - مرموش وهالاند يقودان الهجوم ضد ريال مدريد

الثلاثاء، 10 مارس 2026 - 17:53

كتب : FilGoal

هدف عمر مرموش في نيوكاسل

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي قائمة فريقه التي ستلعب ضد ريال مدريد.

عمر مرموش

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

ويلتقي مانشستر سيتي مع ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو غدا الأربعاء في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبأ.

وتشهد القائمة تواجد الثنائي الهجومي عمر مرموش وإيرلنج هالاند.

أخبار متعلقة:
مؤتمر فالفيردي: مانشستر سيتي فريق رائع.. وريال مدريد الأفضل في العالم سباعي ريال مدريد يغيب عن التدريب الأخير قبل مواجهة مانشستر سيتي قبل مواجهة مانشستر سيتي.. ريال مدريد يعلن إصابة كاريراس شهد على تتويج المغرب.. حكم إيطالي يدير مواجهة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: جيمس ترافورد - بيتينيلي - جيانلويجي دوناروما.

الدفاع: روبن دياز - جون ستونز - ناثان أكي - مارك جويهي - ريان آيت نوري - عبد القادر خوسانوف - أليني.

الوسط: تيجاني ريندرز - ريان شرقي - جيريمي دوكو - نيكو جونزاليس - رودري - برناردو سيلفا - سافينيو - ماتيوس نونيز - نيكو أورايلي - فيل فودين.

الهجوم: عمر مرموش - إيرلنج هالاند - أنتوان سيمينيو.

الفريقان كانا التقيا في مرحلة الدوري خلال الموسم الحالي وانتهت المباراة بفوز مانشستر سيتي بهدفين لهدف على ملعب سانتياجو برنابيو.

ريال مدريد مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا عمر مرموش إيرلنج هالاند
نرشح لكم
بي إن سبورتس: مشجع إسباني يحضر مباراة بالدرجة الثالثة بالخطأ بدلا من نيوكاسل ضد برشلونة فان دايك: صلاح جزء مهم من الفريق.. وعلينا الاستفادة من كل لاعب جرافنبيرخ: واثقون من قلب النتيجة على جالاتاسراي في أنفيلد قائمة ريال مدريد - غياب 7 لاعبين أمام سيتي بينهم مبابي وكاريراس.. وعودة كامافينجا قائمة باريس سان جيرمان - ديمبيلي وكفاراتسخيليا يقودان الهجوم لمواجهة تشيلسي ألفاريز يكشف حقيقة رغبته في الانتقال لبرشلونة كومباني: يجب ألا نفقد التركيز في الإياب.. وهذه حالة الثلاثي المصاب تقييم صلاح أمام جالاتاسراي من الصحف الإنجليزية
أخر الأخبار
بي إن سبورتس: مشجع إسباني يحضر مباراة بالدرجة الثالثة بالخطأ بدلا من نيوكاسل ضد برشلونة 46 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
منافس مصر - وزير الرياضة الإيراني يلمح لانسحاب بلاده من كأس العالم 2026 ساعة | أمريكا
الولاية الثانية.. عبد الحق بن شيخة مدربا لاتحاد طنجة المغربي ساعة | الوطن العربي
موندو ديبورتيفو: جافي قد يظهر مع برشلونة أمام إشبيلية ساعة | الدوري الإسباني
فان دايك: صلاح جزء مهم من الفريق.. وعلينا الاستفادة من كل لاعب ساعة | دوري أبطال أوروبا
بايرن يواجه أزمة حراسة أمام ليفركوزن ساعة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف تفاصيل جلسة عبد الحفيظ وياسين منصور مع توروب ساعة | الكرة المصرية
عودة ويسا.. ماييلي على رأس قائمة الكونغو في الملحق النهائي لكأس العالم 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 3 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 4 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة
/articles/524939/قائمة-مانشستر-سيتي-مرموش-وهالاند-يقودان-الهجوم-ضد-ريال-مدريد