قائمة مانشستر سيتي - مرموش وهالاند يقودان الهجوم ضد ريال مدريد

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي قائمة فريقه التي ستلعب ضد ريال مدريد.

ويلتقي مانشستر سيتي مع ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو غدا الأربعاء في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبأ.

وتشهد القائمة تواجد الثنائي الهجومي عمر مرموش وإيرلنج هالاند.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: جيمس ترافورد - بيتينيلي - جيانلويجي دوناروما.

الدفاع: روبن دياز - جون ستونز - ناثان أكي - مارك جويهي - ريان آيت نوري - عبد القادر خوسانوف - أليني.

الوسط: تيجاني ريندرز - ريان شرقي - جيريمي دوكو - نيكو جونزاليس - رودري - برناردو سيلفا - سافينيو - ماتيوس نونيز - نيكو أورايلي - فيل فودين.

الهجوم: عمر مرموش - إيرلنج هالاند - أنتوان سيمينيو.

الفريقان كانا التقيا في مرحلة الدوري خلال الموسم الحالي وانتهت المباراة بفوز مانشستر سيتي بهدفين لهدف على ملعب سانتياجو برنابيو.