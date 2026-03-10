الأولى للأبيض.. طارق مجدي حكما لمباراة إنبي ضد الزمالك

الثلاثاء، 10 مارس 2026 - 17:20

كتب : FilGoal

طارق مجدي يحتسب ركلة جزاء للزمالك

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة إنبي ضد الزمالك.

ويلتقي إنبي مع الزمالك غدا الأربعاء على استاد المقاولون العرب في مباراة مؤجلة من الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز.

ويقود المبارة تحكيميا طارق مجدي كحكم ساحة ويعاونه كل من إسلام أبو العطا ومحمد فاروق، بينما يتواجد محمود رشدي كحكم رابع.

ومن غرفة الفيديو يقود المباراة الحكم خالد الغندور ويعاونه أحمد صلاح.

ويقود طارق مجدي مباراته الاولى للزمالك منذ بداية الموسم الحالي، بينما سبق له إدارة مباراة واحدة لإنبي ضد المقاولون في الجولة 11 وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويحتل الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، بينما يحتل إنبي المركز الثامن برصيد 27 نقطة وبفارق نقطتين عن وادي دجلة صاحب المركز السابع المؤهل لدورة المنافسة على اللقب.

التعليقات
