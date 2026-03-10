أربيلوا: حالة مبابي تحسنت.. وأتوقع وجود مفاجأة من جوارديولا

كشف ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد على وجود تحسن في حالة كيليان مبابي لاعب الفريق.

ألفارو أربيلوا النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد غدا الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال أربيلوا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "ستكون المباراة صعبة ضد فريق يملك لاعبين كبار ومدرب ممتاز، لكنها أيضا ستكون مباراة مثيرة تنتظرها الجماهير بفارغ الصبر، سندخل الملعب بهدف واحد فقط وهو تحقيق الفوز، تعرفون مدى أهمية دوري الأبطال ونريد أن نلعب المباراة بالحماس والرغبة اللازمة".

وكشف "مبابي تحسن كثيرا، كما ذكرت في الأسابيع الأخيرة، إن حالته تحتم النظر فيها كل يوم وأن نرى كيف يتقدم، ولكن طوال الأسبوع الحالي كان الأمر إيجابي، لقد عاد ويشعر أنه بخير ويتحسن كل يوم، ونتمنى أن نستعيده قريبا".

وواصل "إذا قلت إن ريال مدريد هو المرشح للفوز، حسنا هذا ما أعتقده، نحن ريال مدريد وأؤمن أننا ريال مدريد ولا تهمنا الظروف أو من يلعب ضدنا، لا يجب أن نشعر أننا أقل من أي فريق، غدا سنلعب ضد منافس نعرفه جيدا، سواء مدربه أو لاعبيه، دائما ما تكون مباريات مانشستر سيتي صعبة لكننا سنواجههم بحماس كبير".

وتابع "جوارديولا دائما ما يكون لديه مفاجأة في جعبته، مهما شاهدت فرقه تلعب عددا من المرات، فإنك تعلم دائما أن هناك ما يخطط له، ويجب أن تكون مستعدا للتغييرات الكثيرة التي قد تظهر، سأندهش كثيرا إذا لم يكن هناك تشكيل جديد أو لاعب جديد، فهو دائما يميل إلى التفكير المفرط في تكتيكاته".

وعن حديث خوان لابورتا عن قضية نيجيريرا قال: "المرشح لابورتا؟ أعتقد أنه الشخص الذي ضاعف ما يدفعه لنجيريرا 4 مرات، لذلك لا يوجد أكثر لأقوله".

واستمر "لدي احترام كبير لجوتي بسبب ما يمثله لريال مدريد وللإرث الذي تركه خلفه، أحترم رأيه كثيرا لأنه كما قلت، لست هنا لأحكم على كل رأي، أطيب التحيات له وآمل أن أستطيع أن أعانقه قريبا".

وشدد "من الملهم أن تخوض مباراة في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وتختبر ليلة مثل ليلة الغد، هذا أمر محفز جدا، ستكون تجربة رائعة وأنا متحمس لها".

وشدد "بعض النظر عمن سيشارك غدا سيكون مهما، وفينيسيوس أيضا، نعاني من الكثير من الإصابات وبسبب ذلك يتحمل مسؤولية كبيرة على عاتقه، هو أهم مصدر للخطر لدينا كما تتوقعون ونحتاج أن يكون في أفضل حالاته إذا أردنا إقصاء مانشستر سيتي".

وكشف "كامافينجا تحسن كثيرا، لقد حظى بأسبوع سيء ولكنه عاد للتدرب مع المجموعة منذ يوم السبت وهو في حالة رائعة".

وأضاف "لا أعتقدت أنني تغيرت منذ تولي تدريب ريال مدريد، ببساطة انت تكتسب الخبرة ولكن أعتقد أنني نفس الشخص على الرغم أنني أدرب ريال مدريد منذ شهرين، إنها تجربة تعليمية ضخمة وسأستمتع بكل يوم أقضيه هنا حتى النهاية".

وأتم "أعتقد اننا سيكون علينا مراقبة الكثير من اللاعبين غدا، لأن مانشستر سيتي يملك مواهب فردية كثيرة، ولكنهم يلعبون بشكل جيد كفريق، قد يلعبون بأعين مغلقة، هذه مباراة علينا أن نكون أقويا فيها دفاعيا، في الكرات الثابتة وكل التفاصيل، ولكننا مركزين وواثقين فيما سيأتي".