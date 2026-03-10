رئيس الاتحاد الإسباني: من الصعب إقامة مباراة فيناليسيما بقطر.. قد تنقل لأوروبا

أوضح رافائيل لوزان رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن مباراة كأس فيناليسيما بين منتخب إسبانيا ومنتخب الأرجنتين قد يتم نقلها من قطر.

ومن المقرر أن تقام كأس فيناليسيما بين إسبانيا بطل أمم أوروبا والأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية على استاد لوسيل بدولة قطر يوم 27 مارس الجاري، لكن الأحداث التي تمر بها المنطقة جعلت إقامة المباراة في قطر محل شك.

وقال لوزان في تصريحات لإذاعة كادينا سير: "سيكون من الصعب جدًا إقامة مباراة كأس فيناليسيما في الدوحة. في الواقع، قبل أربعة أيام ألغينا رحلتين جويتين خاصتين كنا قد حجزناهما لتنسيق هذا الحدث".

وأضاف "القرار النهائي سيُتخذ خلال الـ48 ساعة القادمة".

وتابع "من المرجح نقل المباراة إلى أوروبا لأن معظم لاعبي إسبانيا والأرجنتين يلعبون هناك، وهذا سيكون الحل الأكثر منطقية".

وشرح "هناك الكثير من الأمور على المحك. اتفاق مباراة فيناليسيما بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم عبر شركة منظمة تعاقدت على 6 مباريات جميعها في الدوحة، منها إسبانيا ضد الأرجنتين في 27 مارس، ومصر ضد إسبانيا في 30 مارس، والسعودية ضد صربيا في 30 مارس، والأرجنتين ضد قطر في 31 مارس. كل ذلك يدخل ضمن إطار اتفاق واحد".

وأتم رئيس الاتحاد الإسباني "في النهاية يجب أن نعبر عن تضامننا مع دول مثل قطر والسعودية".

إلى ذلك، ينتظر كل من الاتحادين الأوروبي وأمريكا الجنوبية لكرة القدم مباريات الدوري القطري لحسم مصير كأس فيناليسيما.

وأعلنت رابطة الدوري القطري استئناف منافسات المسابقة بداية من الخميس المقبل بعد توقف بسبب الأحداث الراهنة من حرب الولايات المتحدة الأمريكية على إيران.

وكشفت صحيفة أس أن استئناف الدوري القطري خطوة أولى نحو إقامة كأس فيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين في موعدها على استاد لوسيل.

وأشار التقرير إلى أن الاتحادين الأوروبي وأمريكا الجنوبية سيقيمان الوضع الأمني خلال الأسبوع قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مصير المباراة.

ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو في وقت سابق بيان يويفا بنفي دراسة ملاعب بديلة لإقامة المباراة.

وأعلن يويفا أنه لا توجد دراسة لإقامة كأس فيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين على ملاعب بديلة، واتخاذ القرار النهائي سيكون بنهاية الأسبوع المقبل.

ويرغب الاتحادان الإسباني والأرجنتيني في إقامة المباراة في موعدها وعدم تأجيلها لأنه لا توجد مواعيد بديلة بعد ذلك.

يذكر أن الدفعة الأولى من تذاكر مباراة الأرجنتين وإسبانيا في كأس فيناليسيما 2026 المقرر إقامتها في ملعب لوسيل بقطر نفدت بالفعل.

وتقام كأس فيناليسيما بين إسبانيا بطل أمم أوروبا والأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية.

وتجمع المباراة بين منتخب الأرجنتين بطل كوبا أمريكا 2024، ومنتخب إسبانيا بطل يورو 2024.

كما انطلقت عملية بيع تذاكر المباراتين الوديتين لمنتخب مصر بقطر ضد إسبانيا والسعودية خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس.

ويلتقي منتخب مصر مع السعودية في ملعب أحمد بن علي يوم 26 مارس، ثم يلعب مع إسبانيا يوم 30 مارس في ملعب لوسيل.