مؤتمر فالفيردي: مانشستر سيتي فريق رائع.. وريال مدريد الأفضل في العالم

يرى فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد أن فريقه الأفضل في العالم، ولكن مع إبداء إعجابه بمانشستر سيتي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه مانشستر سيتي في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب الدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو معقل النادي الملكي الأربعاء المقبل.

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي: "كل لاعب يحلم بخوض مثل هذه المباريات، نحن واثقون جدا بعد فوز جيد حققناه على سيلتا فيجو".

وأضاف "ريال مدريد هو أفضل ناد في العالم ويملك اللاعبين الأفضل".

وأكمل "نحن نبذل قصارى جهدنا لكي تتحسن الأمور ويشعر الجمهور بالفخر بنا، نسير جميعا في الاتجاه نفسه".

وواصل "المشاركة أكثر في بناء اللعب؟ أحاول التأقلم مع أفكار المدرب، لم ألعب دائما في العمق، كنت ألعب كثيرا على الأطراف لاستلام الكرة والانطلاق للأمام، وأحيانا أتقدم أكثر من الخلف، أحاول أن أقدم أفضل ما لدي".

وأتم "مانشستر سيتي فريق رائع، جميع لاعبيه من الطراز العالمي ويعرفون ما يفعلونه، لكنني أفضل التركيز على أنفسنا".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 17 مارس على ملعب الاتحاد.