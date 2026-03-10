مؤتمر فالفيردي: مانشستر سيتي فريق رائع.. وريال مدريد الأفضل في العالم

الثلاثاء، 10 مارس 2026 - 15:39

كتب : FilGoal

فالفيردي - ريال مدريد

يرى فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد أن فريقه الأفضل في العالم، ولكن مع إبداء إعجابه بمانشستر سيتي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه مانشستر سيتي في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب الدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو معقل النادي الملكي الأربعاء المقبل.

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي: "كل لاعب يحلم بخوض مثل هذه المباريات، نحن واثقون جدا بعد فوز جيد حققناه على سيلتا فيجو".

أخبار متعلقة:
تأكد جاهزية هالاند لمواجهة ريال مدريد سباعي ريال مدريد يغيب عن التدريب الأخير قبل مواجهة مانشستر سيتي قبل مواجهة مانشستر سيتي.. ريال مدريد يعلن إصابة كاريراس شهد على تتويج المغرب.. حكم إيطالي يدير مواجهة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

وأضاف "ريال مدريد هو أفضل ناد في العالم ويملك اللاعبين الأفضل".

وأكمل "نحن نبذل قصارى جهدنا لكي تتحسن الأمور ويشعر الجمهور بالفخر بنا، نسير جميعا في الاتجاه نفسه".

وواصل "المشاركة أكثر في بناء اللعب؟ أحاول التأقلم مع أفكار المدرب، لم ألعب دائما في العمق، كنت ألعب كثيرا على الأطراف لاستلام الكرة والانطلاق للأمام، وأحيانا أتقدم أكثر من الخلف، أحاول أن أقدم أفضل ما لدي".

وأتم "مانشستر سيتي فريق رائع، جميع لاعبيه من الطراز العالمي ويعرفون ما يفعلونه، لكنني أفضل التركيز على أنفسنا".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 17 مارس على ملعب الاتحاد.

ريال مدريد فيديريكو فالفيردي دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
رئيس الاتحاد الإسباني: من الصعب إقامة مباراة فيناليسيما بقطر.. قد تنقل لأوروبا تقرير: نانت يقرر إقالة مدربه.. وخليلوزيتش قد يدرب مصطفى محمد ديساسي: ربما سأضع نفسي في مشكلة إذا تحدثت عن تشيلسي على حساب إنجلترا ونيجيريا.. تشوكويميكا يختار تمثيل النمسا دوليا مواعيد مباريات الثلاثاء 10 مارس.. الدوري المصري ودور الـ 16 من أبطال أوروبا مؤتمر سيميوني: لسنا المفضلين للفوز على توتنام مؤتمر سلوت: مشاركة صلاح في أمم إفريقيا أثرت علينا في صناعة الفرص قرعة كأس إنجلترا – صلاح في مواجهة مرموش.. وتشيلسي أمام مفاجأة البطولة
أخر الأخبار
الأولى للأبيض.. طارق مجدي حكما لمباراة إنبي ضد الزمالك 17 دقيقة | الدوري المصري
أربيلوا: حالة مبابي تحسنت.. وأتوقع وجود مفاجأة من جوارديولا 36 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رئيس الاتحاد الإسباني: من الصعب إقامة مباراة فيناليسيما بقطر.. قد تنقل لأوروبا 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماذا ينتظر صلاح ومرموش قبل مواجهة ليفربول وسيتي النارية ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر فالفيردي: مانشستر سيتي فريق رائع.. وريال مدريد الأفضل في العالم ساعة | الكرة الأوروبية
مواجهة لبيراميدز قبل الجيش الملكي.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات كأس مصر 2 ساعة | الدوري المصري
تأكد جاهزية هالاند لمواجهة ريال مدريد 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
استدعاء باسكال فيري لمنتخب زامبيا 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة
/articles/524932/مؤتمر-فالفيردي-مانشستر-سيتي-فريق-رائع-وريال-مدريد-الأفضل-في-العالم