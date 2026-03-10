مواجهة لبيراميدز قبل الجيش الملكي.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات كأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات كأس مصر.

وحدد اتحاد الكرة يوم 17 مارس موعدا لمباراة بيراميدز أمام بتروجت في الدور ربع النهائي.

وسيواجه بيراميدز خصمه الجيش الملكي ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا يوم 14 مارس في المغرب، أي قبل 3 أيام من مباراة بتروجت.

وستقام مباراة الدور نصف النهائي بين إنبي والفائز من بيراميدز وبتروجت يوم 3 أبريل على ملعب بتروسبورت في الخامسة مساء.

بينما ينتظر زد الفائز من مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش، لمواجهته في نصف النهائي، يوم 18 مارس الحالى في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

وستلعب مباراة النهائي يوم 10 مايو في الساعة الثامنة والنصف مساء على استاد القاهرة.

وأوضحت إدارة المسابقات أنه في حال انتهاء الوقت الأصلي لأي مباراة بالتعادل، يتم اللجوء إلى وقت إضافي لمدة نصف ساعة على شوطين، وفي حال استمرار التعادل، يتم حسم النتيجة من خلال ركلات الترجيح.

وكان بيراميدز قد انتصر على الجونة بثلاثة أهداف دون رد في دور الـ 16.

وانتصر بتروجت على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف خلال الأشواط الإضافية في دور الـ 16.