استدعاء باسكال فيري لمنتخب زامبيا

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الزامبي لكرة القدم يطلب فيه انضمام الجناح الشاب باسكال فيري لصفوف منتخب بلاده خلال التوقف الدولي في شهر مارس الجاري.

وأكد الخطاب أن منتخب زامبيا سيخوض بطولة ودية في بوتسوانا خلال تجمع مارس بمشاركة منتخبات زامبيا وبوتسوانا ومالاوي وزيمبابوي.

وانضم باسكال فيري إلى نادي بيراميدز قادما من نادي زيسكو في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 20 عاما مباراة واحدة مع بيراميدز بواقع 18 دقيقة أمام باور ديناموز في دوري أبطال إفريقيا ولم يساهم في أي هدف.

وفاز بيراميدز على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة 15 من الدوري المصري.

وللمباراة الثانية على التوالي حقق بيراميدز الفوز في الدوري إذ انتصر على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف، والآن البنك الأهلي.

واستغل بيراميدز خسارة الأهلي في الجولة ذاتها من طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف للابتعاد عنه بفارق 3 نقاط.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 43 بالتساوي مؤقتا مع الزمالك الذي سيلعب أمام إنبي الأربعاء المقبل.

بينما توقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة 26 في المركز التاسع وفقد كل الآمال للانضمام مع الـ 7 الكبار.