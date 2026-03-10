برشلونة يحصل على ترخيص جديد لزيادة الحضور في كامب نو

منحت بلدية برشلونة نادي البلوجرانا الترخيص 1C لفتح المدرج الشمالي في ملعب كامب نو.

وبذلك سيرتفع عدد الحضور في كامب نو إلى 62 ألف متفرج خلال مباراة الأحد المقبل ضد إشبيلية.

وذلك بالتزامن مع انتخابات رئاسة النادي يوم الأحد القادم.

وتقام انتخابات رئاسة نادي برشلونة يوم الأحد، إذ يسعى الرئيس الحالي خوان لابورتا لإعادة انتخابه في مواجهة أبرز المرشحين فيكتور فونت.

ويتسع المدرج الشمالي لـ23 ألف مشجع إضافي.

قبل أيام، أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي تخصيص كامل الزيادة الجديدة في سعة ملعب كامب نو لأصحاب التذاكر الموسمية.

وأشار البيان إلى أن السعر المتوقع للتذاكر الموسمية في هذه المرحلة سيتراوح بين 160 و264 يورو، وفقًا لموقع المقعد داخل الملعب.