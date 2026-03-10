الأهلي الذي يملك النجوم و"الأنانية" ويفتقد للفريق

هل كان هناك شك في أن الأهلي قبل بداية الموسم الجاري بأنه يملك اللاعبين الأقوى في مصر؟

كلمة لاعبين مقصودة، لأن هناك فارق كبيرة بين كلمة "لاعبين "Players" و"فريق Squad".

ولا شك أن الأهلي يمر بمرحلة صعبة للغاية على مستوى الأداء والتي أدت إلى نتائج سيئة، لكن ما زال في منافسة بطولة الدوري.

مشاكل العالم الأول

الأهلي يعاني من مشاكل بسبب كثرة اللاعبين النجوم أو كما يقال "جلاكتيكوس"، وظهرت هذه المشاكل منذ المباراة الأولى في الموسم أمام إنتر ميامي خلال بطولة كأس العالم للأندية بعد أن تمسك تريزيجيه بتسديد ركلة الجزاء وسط مناقشات مع وسام أبو علي وزيزو.

ثم إمام عاشور وتغيبه عن سفر الفريق إلى إثيوبيا لمواجهة يانج أفريكانز ورغبته في زيادة راتبه السنوي.

ثم اعتراض أشرف بنشرقي على تبديله أمام زد وتغريمه ماليا من الأهلي، وأيضا زيزو الذي رفض مصافحة يس توروب مدرب الفريق.

لذلك تواجد كل هؤلاء النجوم في وقت واحد تعد مشاكل أول، لكنها قاتلة.

موقف مماثل

تحدث مانويل بيليجريني المدير الفني التشيلي وقت تدريبه ريال مدريد عام 2009 والذي تعاقد مع جلاكتيكوس جديد.

وقال بيليجريني في 2009 لصحيفة ماركا: "كثيرون كانوا نجوما في أنديتهم السابقة ولن يكون الأمر سهلا، جميعهم لاعبون دوليون، لكن عليهم أن يفهموا أنهم لا يستطيعون اللعب دائما".

وأضاف "اللاعب بطبيعته أناني، جميع اللاعبين يريدون اللعب طوال الوقت، هدفي سيكون فرض الالتزام، وإشراك كل لاعب على حدة حتى نتمكن من الوصول إلى أهدافنا بشكل جماعي".

استمر بيليجريني لمدة موسم مع ريال مدريد وحصل على المركز الثاني خلف برشلونة، وخرج من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا على يد ليون.

بالتأكيد فلورنتينو بيريز رئيس النادي قرر إقالته خاصة أنه كان الموسم الأول لكريستيانو رونالدو وكريم بزيمة وتشابي ألونسو وكاكا وتكوين جالاكتيكوس جديد، لكن الانهيار تم.

"نعم للفريق، لا للاعبين"

أوضح خورخي فالدانو المدير الرياضي السابق لريال مدريد الفارق بين الفريق واللاعبين.

وقال فالدانو لموقع world soccer في عام 2009: "ريال مدريد كان لديه لاعبين، بينما الآن لديه فريق".

وأضاف "الفارق كبير للغاية فالفريق يكون أكثر اتحادا وقوة، بينما هناك لاعبون يتسمون بجودة ممتازة لكن ليسوا ضمن فريق".

"نجومنا لا يملكون أي أنانية"

كشف دافيدي أنشيلوتي المساعد السابق لكارلو أنشيلوتي في ريال مدريد أن نجوم الفريق لم يملكوا أي أنانية.

وقال دافيدي في تصريحات نقلها موقع ماناجينج مدريد في 2024: "نجومنا الكبار لا يملكون أي أنانية، فينيسيوس، بيلينجهام، رودريجو، فالفيردي، إنهم لاعبون جماعيون. يضعون الفريق دائمًا في المقام الأول".

وأضاف "اللاعبون المخضرمون ليسوا سلبيين أو مؤثرين بشكل سيئ، بل هم قدوة، توني كروس أشبه بمدرب، كان بإمكانه أن يشرح للفريق بشكل مثالي كيف يلعب ضد مانشستر سيتي".

وتابع "كمدرب ليس من الصعب إدارة اللاعبين المخضرمين، لكن على المستوى الشخصي يكون الأمر أكثر تعقيدا".

كارلو أنشيلوتي يشتهر بكونه من أكثر المدربين الذين يتمكنون من التعامل مع النجوم في غرفة الملابس، فهو يديرها بامتياز وأكثر من لاعب تحدث عن الأمر مثل كريستيانو رونالدو.

أي أن هناك صعوبة في التعامل مع اللاعبين الكبار أو النجوم بمعنى أصح، وإذا نظرت إلى من درب الأهلي خلال الموسم الحالي سترى خوسيه ريبيرو وعماد النحاس والآن يس توروب، هل هؤلاء تمكنوا من إدارة الفريق شخصيا قبل فنيا؟

ما هو الحل؟

نهاية، هل ترى أن الحل يدور حول رحيل نجوم الفريق وتقليل سقف الرواتب وذلك بمغادرة بنشرقي وزيزو وإمام عاشور وبن رمضان وأليو ديانج وإعادة الاستثمار بمبالغ بيعهم ووضع سقف حقيقي للرواتب أم هناك حل آخر؟