جوهر نبيل يزور اتحاد الكرة ويؤكد دعم الدولة لمنظومة كرة القدم

استقبل هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، بمقر الاتحاد في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

واصطحب أبو ريدة وزير الشباب والرياضة في جولة داخل أروقة مركز المنتخبات الوطنية، عقب جلسة ودية مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لبحث سبل التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وخلال اللقاء، أكد وزير الشباب والرياضة أن الهدف المشترك في مختلف الألعاب الرياضية، وعلى رأسها كرة القدم، هو إنجاح المنظومة الرياضية، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات لتحقيق هذا الهدف، خاصة أن كرة القدم تُعد اللعبة الأكثر انتشارًا وشعبية في العالم.

وشدد الوزير على أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وستواصل دعمها الكامل للاتحاد المصري لكرة القدم بما يسهم في تطوير اللعبة وتحقيق النجاح لمنظومة كرة القدم المصرية.

كما أشاد وزير الشباب والرياضة بوجود العديد من الكفاءات المصرية في المناصب الدولية والقارية على المستوى الرياضي، مؤكدًا أن ذلك يعكس قوة الحضور المصري ودعم القيادة السياسية والدولة لأبنائها في مختلف المحافل.

من جانبه، رحب هاني أبو ريدة بزيارة وزير الشباب والرياضة لمقر الاتحاد ومركز المنتخبات الوطنية، مؤكدًا أن العمل داخل الاتحاد يتم بروح الفريق الواحد بما يخدم مصلحة المنتخبات الوطنية، التي تمثل الهدف الأساسي لإسعاد جماهير الكرة المصرية.

وحضر الجلسة خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة وليد درويش، ومحمد أبو حسين، وطارق أبو العنين، وإيناس مظهر، إلى جانب مصطفى عزام الأمين العام للاتحاد.

وعلى هامش الزيارة، التقى وزير الشباب والرياضة بلاعبي منتخب مصر مواليد 2009 والجهازين الفني والإداري والطبي للفريق بقيادة الكابتن حسين عبد اللطيف، معربًا عن سعادته بالتواجد في مركز المنتخبات الوطنية وما يمتلكه من إمكانيات متميزة لاستضافة معسكرات المنتخبات الوطنية.

وأكد الوزير دعم الدولة الكامل لمنتخب 2009، الذي يستعد للسفر إلى ليبيا يوم 21 من الشهر الجاري لخوض تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.