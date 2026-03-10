رودريجو يجري جراحة الرباط الصليبي بنجاح

الثلاثاء، 10 مارس 2026 - 13:33

كتب : FilGoal

رودريجو - ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد نجاح العملية الجراحية التي خضع لها لاعبه رودريجو المصاب بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى.

وأفاد النادي عبر موقعه: "خضع رودريجو لعملية جراحية ناجحة بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف الخارجي في الساق اليمنى".

وأضاف "أُجريت العملية بواسطة الدكتور مانويل لييس تحت إشراف الطاقم الطبي لنادي ريال مدريد".

وأتم "سيبدأ رودريجو برنامج التأهيل الخاص به خلال الأيام القليلة المقبلة".

وبذلك سيغيب رودريجو عن المشاركة مع ريال مدريد حتى نهاية الموسم وعن المشاركة مع البرازيل في كأس العالم 2026.

رودريجو كان قد عاد من الإصابة مؤخرا وشارك كبديل مع ريال مدريد في مواجهة خيتافي.

وخلال المباراة سقط رودريجو بالدقيقة 66 وتعرض لإصابة قوية ولكنه استكمل المباراة بشكل طبيعي.

ريال مدريد رودريجو
