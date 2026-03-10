تقرير: نانت يقرر إقالة مدربه.. وخليلوزيتش قد يدرب مصطفى محمد

الثلاثاء، 10 مارس 2026 - 13:18

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - ليون

ذكرت جريدة وست فرانس أن نادي نانت الفرنسي قرر إقالة مدربه المغربي أحمد قنطاري بسبب سوء النتائج.

ومن المتوقع أن يتم تعيين المدرب البوسني المخضرم وحيد خليلوزيتش خلفا له، حسب التقرير.

مدرب مصطفى محمد سيترك الفريق بعدما تعرض لـ9 هزائم في 12 مباراة منذ تعيينه في ديسمبر الماضي.

أخبار متعلقة:
ديساسي: ربما سأضع نفسي في مشكلة إذا تحدثت عن تشيلسي سباعي ريال مدريد يغيب عن التدريب الأخير قبل مواجهة مانشستر سيتي ليفاندوفسكي أمام فرصة لصناعة التاريخ في دوري أبطال أوروبا على حساب ميسي على حساب إنجلترا ونيجيريا.. تشوكويميكا يختار تمثيل النمسا دوليا

كان قنطاري قد تم تعيينه في ديسمبر الماضي خلفًا للويس كاسترو، لكنه كان تحت ضغط كبير منذ عدة أيام، قبل أن تحسم خسارة نانت على أرضه أمام أنجيه مصيره.

Image

قنطاري كان لاعبا دوليا في صفوف منتخب المغرب، وأنهى مسيرته الكروية في يناير 2019، وتحول إلى التدريب، إذ بدأ كمدرب مساعد في فالنسيان.

وانتقل قنطاري للعمل مع صبري لاموشي في تدريب نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي ثم الدحيل القطري، قبل أن يعود لتولي تدريب فالنسيان في ديسمبر 2023.

وفي يناير 2025 انضم قنطاري لمساعدة أنطوان كومبواريه في تدريب نادي نانت الذي يضم بين صفوفه المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد.

كما عمل مدربا لفريق الشباب في نانت.

في حالة تعيين وحيد خليلودزيتش، البالغ من العمر 73 عامًا، خلفا له سيعود بذلك إلى نادٍ يعرفه جيدًا، إذ لعب لنانت بين عامي 1981 و1986، كما درّبه سابقًا بين عامي 2018 و2019.

سيحاول المدرب الجديد إنقاذ الفريق من الهبوط الوشيك.

لكن المهمة تبدو صعبة للغاية، إذ لا يزال على الفريق مواجهة باريس سان جيرمان، ولانس، وأولمبيك مارسيليا، وستاد رين قبل نهاية الموسم.

ويحتل نانت حاليًا المركز قبل الأخير في الدوري الفرنسي برصيد 17 نقطة فقط مع تبقي 9 مباريات، بفارق نقطتين خلف أوكسير صاحب مركز الملحق المؤدي للهبوط.

نانت مصطفى محمد أحمد قنطاري
نرشح لكم
ديساسي: ربما سأضع نفسي في مشكلة إذا تحدثت عن تشيلسي على حساب إنجلترا ونيجيريا.. تشوكويميكا يختار تمثيل النمسا دوليا مواعيد مباريات الثلاثاء 10 مارس.. الدوري المصري ودور الـ 16 من أبطال أوروبا مؤتمر سيميوني: لسنا المفضلين للفوز على توتنام مؤتمر سلوت: مشاركة صلاح في أمم إفريقيا أثرت علينا في صناعة الفرص قرعة كأس إنجلترا – صلاح في مواجهة مرموش.. وتشيلسي أمام مفاجأة البطولة مؤتمر ماك أليستر: صلاح يعرف ما عليه فعله لتحسين أرقامه تقرير: ألونسو يتوصل لاتفاق لتدريب فريقه السابق بداية من الموسم المقبل
أخر الأخبار
جوهر نبيل يزور اتحاد الكرة ويؤكد دعم الدولة لمنظومة كرة القدم دقيقة | الدوري المصري
نفاد تذاكر لقاء الترجي ضد الأهلي بعد ساعات من طرحها 35 دقيقة | الكرة الإفريقية
رودريجو يجري جراحة الرباط الصليبي بنجاح 56 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: نانت يقرر إقالة مدربه.. وخليلوزيتش قد يدرب مصطفى محمد ساعة | الكرة الأوروبية
ديساسي: ربما سأضع نفسي في مشكلة إذا تحدثت عن تشيلسي ساعة | الكرة الأوروبية
سباعي ريال مدريد يغيب عن التدريب الأخير قبل مواجهة مانشستر سيتي ساعة | دوري أبطال أوروبا
الحكم على رئيس الاتحاد الكونغولي بالسجن مدى الحياة ساعة | الكرة الإفريقية
قبل لقاء الأهلي.. الترجي يفتح التدريبات لجماهيره ويحذرهم من التذاكر المزورة 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة
/articles/524923/تقرير-نانت-يقرر-إقالة-مدربه-وخليلوزيتش-قد-يدرب-مصطفى-محمد