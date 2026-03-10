تقرير: نانت يقرر إقالة مدربه.. وخليلوزيتش قد يدرب مصطفى محمد

ذكرت جريدة وست فرانس أن نادي نانت الفرنسي قرر إقالة مدربه المغربي أحمد قنطاري بسبب سوء النتائج.

ومن المتوقع أن يتم تعيين المدرب البوسني المخضرم وحيد خليلوزيتش خلفا له، حسب التقرير.

مدرب مصطفى محمد سيترك الفريق بعدما تعرض لـ9 هزائم في 12 مباراة منذ تعيينه في ديسمبر الماضي.

كان قنطاري قد تم تعيينه في ديسمبر الماضي خلفًا للويس كاسترو، لكنه كان تحت ضغط كبير منذ عدة أيام، قبل أن تحسم خسارة نانت على أرضه أمام أنجيه مصيره.

قنطاري كان لاعبا دوليا في صفوف منتخب المغرب، وأنهى مسيرته الكروية في يناير 2019، وتحول إلى التدريب، إذ بدأ كمدرب مساعد في فالنسيان.

وانتقل قنطاري للعمل مع صبري لاموشي في تدريب نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي ثم الدحيل القطري، قبل أن يعود لتولي تدريب فالنسيان في ديسمبر 2023.

وفي يناير 2025 انضم قنطاري لمساعدة أنطوان كومبواريه في تدريب نادي نانت الذي يضم بين صفوفه المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد.

كما عمل مدربا لفريق الشباب في نانت.

في حالة تعيين وحيد خليلودزيتش، البالغ من العمر 73 عامًا، خلفا له سيعود بذلك إلى نادٍ يعرفه جيدًا، إذ لعب لنانت بين عامي 1981 و1986، كما درّبه سابقًا بين عامي 2018 و2019.

سيحاول المدرب الجديد إنقاذ الفريق من الهبوط الوشيك.

لكن المهمة تبدو صعبة للغاية، إذ لا يزال على الفريق مواجهة باريس سان جيرمان، ولانس، وأولمبيك مارسيليا، وستاد رين قبل نهاية الموسم.

ويحتل نانت حاليًا المركز قبل الأخير في الدوري الفرنسي برصيد 17 نقطة فقط مع تبقي 9 مباريات، بفارق نقطتين خلف أوكسير صاحب مركز الملحق المؤدي للهبوط.