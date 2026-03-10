ديساسي: ربما سأضع نفسي في مشكلة إذا تحدثت عن تشيلسي

تجنب أكسل ديساسي لاعب وست هام الحالي والمعار من تشيلسي الحديث عن ناديه السابق.

وقال ديساسي عبر سكاي سبورتس: "ربما سأضع نفسي في مشكلة إذا قلت أي شيء عن فترتي الأخيرة في تشيلسي، لكن كانت صعبة".

وأتم "كان من الصعب مشاهدة المباريات على التلفاز".

وانتقل ديساسي إلى وست هام خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ولم يلعب المدافع أي مباراة مع الفريق الأول لتشيلسي خلال الموسم الحالي.

وكانت ديساسي قد انتقل إلى تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية عام 2023 مقابل 45 مليون يورو.

وانتقل ديساسي إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة مقابل 6 ملايين يورو قبل أن يعود ثم رحل إلى وست هام.

وخاض ديساسي 7 مباريات مع وست هام بواقع مباراتين في كأس الاتحاد الإنجليزي و5 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.