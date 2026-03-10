سباعي ريال مدريد يغيب عن التدريب الأخير قبل مواجهة مانشستر سيتي

سيفتقد ريال مدريد خدمات 7 من لاعبيه في المباراة المرتقبة ضد مانشستر سيتي، وهو ما تأكد صباح الثلاثاء.

ويستقبل ريال مدريد منافسه مانشستر سيتي على ملعب سانتياجو برنابيو في تمام العاشرة مساء الأربعاء في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وغاب السباعي كيليان مبابي وجود بيلينجهام وإيدير ميليتاو ودافيد ألابا وداني سيبايوس ورودريجو وألفارو كاريراس عن مران ريال مدريد يوم الثلاثاء بسبب إصابات مختلفة.

وكانت جماهير ريال مدريد تمني النفس بلحاق أي لاعب منهم باللقاء المرتقب، رغم صعوبة ذلك.

وتأهل ريال مدريد لدور الـ 16 بعد عبوره الملحق أمام بنفيكا البرتغالي، فيما تأهل مانشستر سيتي مباشرة لثمن النهائي، باحتلاله المركز الثامن جدول ترتيب مرحلة الدوري.

وكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن طاقم حكام مباراة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

واختار يويفا طاقم حكام إيطالي بقيادة ماوريتسيو مارياني لإدارة المباراة.

وجاء طاقم الحكام كالتالي:

حكم ساحة: ماوريتسيو مارياني

مساعدان: دانييلي بيندوني - ألبرتو تيجوني

حكم رابع: ماتيو ماركيتي

حكام الفيديو: ماركو دي بيلو - دانييلي شيفي

وستكون تلك المباراة الثالثة التي يديرها الحكم ماوريتسيو مارياني صاحب الـ44 عاما، لريال مدريد في دوري الأبطال.

وسبق أن أدار مباراة ريال مدريد أمام لايبزيج في مجموعات موسم 2022 - 2023 وفاز الملكي بهدفين نظيفين.

كما أدار مباراة ليل أمام ريال مدريد في مرحلة الدوري من الموسم السابق 2024 - 2025 وانتهت المباراة بفوز بطل فرنسا بهدف نظيف.

وأدار مباراة واحدة لمانشستر سيتي أمام سبارتا براج التشيكي في الجولة الثالثة بمرحلة الدوري موسم 2024 - 2025 وانتهت بفوز بطل إنجلترا بخماسية نظيفة

وسبق أن أدار مارياني مباراة المغرب أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 سنة والذي شهد تتويج أسود أطلس بعد الفوز في النهائي 2-0.

وأدار الحكم الإيطالي هذا الموسم 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا، وهم ليفربول أمام أتلتيكو مدريد، وباريس سان جيرمان أمام بايرن ميونيخ، ومارسيليا أمام نيوكاسل، وأولمبياكوس أمام باير ليفركوزن، وأتلتيكو مدريد أمام بودو جليمت.