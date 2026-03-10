استدعاء حامد حمدان لمنتخب فلسطين

الثلاثاء، 10 مارس 2026 - 11:34

كتب : بسام أبو بكر

حامد حمدان - بيراميدز

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لاستدعاء حامد حمدان لصفوف معسكر منتخب الفدائي خلال التوقف الدولي في شهر مارس الجاري.

حامد حمدان

النادي : بيراميدز

فلسطين

وأكد خطاب الاتحاد الفلسطيني أن اللاعب سيشارك مع منتخب الفدائي الذي سيخوض منافسات النسخة السادسة من بطولة المغرب عاصمة كرة القدم الإفريقية 2026 والتي ستقام في المغرب خلال الفترة من 23 وحتى 31 مارس الجاري.

وتمكن حامد حمدان من قيادة فريقه للفوز على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة 15 من الدوري المصري.

وسجل حامد حمدان هدف بيراميدز في الدقيقة 61 بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وللمباراة الثانية على التوالي حقق بيراميدز الفوز في الدوري إذ انتصر على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف، والآن البنك الأهلي.

واستغل بيراميدز خسارة الأهلي في الجولة ذاتها من طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف للابتعاد عنه بفارق 3 نقاط.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 43 بالتساوي مؤقتا مع الزمالك الذي سيلعب أمام إنبي الأربعاء المقبل.

بينما توقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة 26 في المركز التاسع وفقد كل الآمال للانضمام مع الـ 7 الكبار.

