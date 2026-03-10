ليفاندوفسكي أمام فرصة لصناعة التاريخ في دوري أبطال أوروبا على حساب ميسي

الثلاثاء، 10 مارس 2026 - 11:29

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

يدخل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة مواجهة نيوكاسل يونايتد بفرصة صناعة التاريخ في دوري أبطال أوروبا.

ويحل برشلونة ضيفا على نيوكاسل في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

إذا سجل ليفاندوفسكي هدفًا ضد نيوكاسل يونايتد، سيصبح اللاعب الذي سجل أهدافًا في مرمى أكبر عدد من الفرق المختلفة في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

إذ يتقاسم الدولي البولندي الرقم حاليا مع ليونيل ميسي، حيث سجل كل منهما أهدافًا ضد 40 فريقًا مختلفًا في البطولة.

ويمكن لليفاندوفسكي استغلال ملاقاة نيوكاسل ذهابا وإيابا لتحقيق هذا الرقم القياسي.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي بنهاية الموسم الجاري.

ولم يتم الكشف عن تجديد عقده بعد أو وجهته المقبل.

وقال النجم البولندي في حوار مع سكاي سبورتس "الأمر الجيد هو أنني لا أشعر بالضغط، في سن الثلاثين أو أصغر ببضع سنوات كان الشعور مختلفا، لكن في هذه اللحظة لست مضطرا لمعرفة ذلك".

وأتم البالغ من العمر 37 عاما "سأمنح نفسي 3 أشهر لأقرر ما أريد فعله".

