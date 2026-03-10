فيريرا: الزمالك تأخر في الترتيب بعد رحيلي.. وهذا اللاعب يستحق اللعب في أوروبا

أوضح يانيك فيريرا المدير الفني السابق للزمالك والحالي لديندر البلجيكي أن الأبيض تأخر في ترتيب جدول ترتيب الدوري المصري بعد رحيله عن تدريب الفريق.

وقاد يانيك فيريرا نادي الزمالك خلال الفترة من يوليو 2025، ولمدة 4 أشهر فقط، قبل رحيله بسبب سوء النتائج.

وقال المدرب البلجيكي عبر أون سبورت: "انتظرت بعض الشهور بعد تجربة الزمالك ثم حصلت على فرصة تدريب ديندر الذي يتذيل جدول ترتيب الدوري البلجيكي، لكنى حتى إذا أنهيت الدوري في هذا المركز، نستطيع لعب مباريات لتجنب الهبوط".

وأضاف "فترة الزمالك انتهت بالنسبة لي وأنظر للأمام، لكن عملت في ظروف صعبة وبذلت قصارى جهدي وتصدرنا جدول الترتيب لبعض الأسابيع، والفريق تأخر في الترتيب بعد أن تركته، لكن فترتي كانت جيدة جدا، الآن أركز على عملي وأتمنى للزمالك كل التوفيق".

وكشف "لاعب مصري يستحق اللعب في أوروبا؟ لا أتذكر الأسماء، لكن رأيت لاعبين جيدين جدا، أعتقد أن على الجانب الفني هناك الكثير من اللاعبين المصريين يستحقون اللعب في أوروبا، لكن في أوروبا الأمر مختلف فلا بد أن يتأقلم مع الأوضاع هناك ويمارس الانضباط، أحمد شريف لاعب مميز جدا وجاء من فريق صغير ويستحق اللعب في أوروبا".

وواصل "أعرف محمد وهبي المدير الفني لمنتخب المغرب منذ أكثر من 20 عاما وعملنا معا في أندرلخت والفتح".

وأتم "الأهم في شخصيته قبل كرة القدم هو شخصيته، على الجانب الإنساني فهو ودود ومتواضع واللاعبون يحبونه كثيرا، هذا شيء مهم للغاية، وعلى الجانب التكتيكي فهو رائع في تنظيم الفريق، وسيضيف لمنتخب المغرب".

ويتصدر الزمالك حاليا جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة.

وتلقى نادي الزمالك خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في وقت سابق يفيد بتغريم النادي 160 ألف دولار لصالح المدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

وكانت إدارة الزمالك قد توصلت في وقت سابق لتسوية مع المدرب البلجيكي بالحصول على نصف مستحقاته فقط بدلا من تقاضي المتبقي من عقده.

لكن لم ينجح الزمالك في توفير أموال التسوية.

ويجدد الزمالك مساعيه خلال الأيام المقبلة لحل الأمر بشكل ودي مع فيريرا.

ولعب الزمالك تحت قيادة فيريرا 13 مباراة في مختلف المسابقات، ونجح في تحقيق الفوز خلال 7 مباريات، وتعادل في 4، وتلقى هزيمتين.

وقرر الزمالك إقالة فيريرا بعد التعادل مع مضيفه البنك الأهلي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

وحصد الزمالك 19 نقطة من 11 مباراة تحت قيادة فيريرا.