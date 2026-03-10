على حساب إنجلترا ونيجيريا.. تشوكويميكا يختار تمثيل النمسا دوليا

الثلاثاء، 10 مارس 2026 - 11:09

كتب : FilGoal

كارني تشوكويميكا

اختار كارني تشوكويميكا لاعب وسط بوروسيا دورتموند تمثيل منتخب النمسا دوليا.

تشوكويميكا الذي ولد في فيينا لعب سابقًا لمنتخبات إنجلترا للشباب من تحت 17 عامًا حتى تحت 21 عامًا، كما أن له أصول نيجيرية.

لكنه اختار تمثيل النمسا، حسبما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم.

قد يظهور لأول مرة مع منتخب النمسا في توقف شهر مارس الجاري.

ويستهدف لاعب تشيلسي السابق المشاركة في كأس العالم 2026 مع النمسا.

وفي الوقت نفسه، أكد فيفا أن بول فانر لاعب وسط أيندهوفن اختار اللعب للنمسا أيضا.

لاعب بايرن ميونيخ السابق لعب لمنتخبات ألمانيا في الفئات السنية المختلفة.

