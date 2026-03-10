الرياضية: تقرير الحكم يبرئ إيفان توني

أسدل تقرير الحكم المونتينيجري نيكولا دابانوفيتش الستار على الجدل المرتبط باحتفالية الإنجليزي إيفان توني، مهاجم أهلي جدة، عقب تسجيله الهدف الأول أمام اتحاد جدة، حسب جريدة الرياضية السعودية.

إذ خلا التقرير من أي ملاحظة تستوجب معاقبته انضباطيا، بعدما طالب بعض الأصوات بمعاقبته بسبب احتفاله الذي وصف بغير الأخلاقي حسب بعض الجماهير.

وأوضح التقرير أن موقف مهاجم أهلي جدة يبدو بعيدًا عن أي عقوبة انضباطية في ظل خلو تقرير حكم المواجهة من أي إشارة تدينه.

وقصَّ توني شريط أهداف المباراة عند الدقيقة 23 بعد عرضية، تلقَّاها من البرازيلي ويندرسون جالينو، وتعادل النمور بركلة جزاء، سدَّدها البرازيلي فابينيو تفاريس، في الدقيقة 51.

وردَّ أهلي جدة بهدفين عن طريق الجناح الجزائري رياض محرز، والمهاجم البديل فراس البريكان منهيًا المباراة لمصلحته 3ـ1.

ويواصل الفريق الأهلاوي تمركزه في وصافة ترتيب الدوري السعودي برصيد 62 نقطةً.

ويستعد أهلي جدة لملاقاة القادسية يوم الجمعة ضمن الجولة 26.

