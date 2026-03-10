تضاؤل فرصة الدوسري في الكلاسيكو السعودي

الثلاثاء، 10 مارس 2026 - 10:49

كتب : FilGoal

ناصر الدوسري - الهلال - بوهانج

تضاءلت فرصة مشاركة ناصر الدوسري لاعب الهلال في الكلاسيكو أمام أهلي جدة، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

ويصطدم الهلال بأهلي جدة ضمن نصف نهائي كأس الملك يوم 18 مارس الجاري على ملعب الإنماء.

وذكر التقرير أن الدوسري لا يزال يواصل علاجه من إصابة أصبع القدم، وفق البرنامج التأهيلي المعد له من طبيب النادي.

وكان الهلال قد أعلن يوم 26 فبراير الماضي، عن إصابة الدوسري في أصبع القدم، وحاجته لفترة علاج وتأهيل تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

وكان مراد هوساوي، لاعب الوسط، دخل التدريبات الجماعية الأحد الماضي، بعد أن اطمئن الجهاز الطبي على جاهزيته البدنية.

وباتت حظوظه كبيرة في المشاركة أمام الفتح يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري السعودي.

ويحتل الهلال المرتبة الثالثة برصيد 61 نقطة، مبتعدًا عن النصر المتصدر بفارق ثلاث نقاط.

