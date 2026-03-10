مواعيد مباريات الثلاثاء 10 مارس.. الدوري المصري ودور الـ 16 من أبطال أوروبا

الثلاثاء، 10 مارس 2026 - 10:48

كتب : FilGoal

المصري

تقام المباراة الأخيرة في الجولة 15 المؤجلة من بطولة الدوري بين الجونة والمصري الليلة.

وتلعب عدة مباريات في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

لمعرفة كافة المباريات والقنوات الناقلة من هنا

أخبار متعلقة:
خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة المصري ضد شباب بلوزداد في الكونفدرالية إيقاف مدرب المقاولون ولاعب 4 مباريات.. عقوبات الجولة 21 من الدوري المصري سموحة: هدفنا أول 3 مراكز في الدوري المصري.. وعبد العزيز مفاجأة الموسم القنال يتلون بالأخضر.. المصري يتفوق على الإسماعيلي بثنائية ويضمن مراكز الـ 7 الكبار مواعيد مباريات السبت 7 مارس.. الدوري المصري وبرشلونة وكأس إنجلترا

الدوري المصري

الجونة × المصري.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف مساء على قناة أون سبورت 1.

دوري أبطال أوروبا

جالاتاسراي × ليفربول.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

نيوكاسل × برشلونة.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على بي إن سبورتس 1.

أتالانتا × بايرن ميونيخ.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 3.

أتلتيكو مدريد × توتنام.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 2.

الدوري المصري المصري الجونة دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
قبل لقاء الأهلي.. الترجي يفتح التدريبات لجماهيره ويحذرهم من التذاكر المزورة استدعاء حامد حمدان لمنتخب فلسطين فيريرا: الزمالك تأخر في الترتيب بعد رحيلي.. وهذا اللاعب يستحق اللعب في أوروبا محمد عاطف: الجهاز الفني أخبرنا بأن نلعب بطريقتنا للفوز على الأهلي عماد السيد: لم أتوقع تلك النتيجة ضد الأهلي مؤتمر توروب: أتحمل مسؤولية الهزيمة من طلائع الجيش.. ويجب أن يعرف كل منا مدى تقصيره مصدر من الأهلي لـ في الجول: جلسة عاجلة بين الخطيب والجهاز الفني والإداري جمعة مشهور: الهدف المبكر في الأهلي أضرنا أكثر مما أفادنا لهذا السبب
أخر الأخبار
الحكم على رئيس الاتحاد الكونغولي بالسجن مدى الحياة 3 دقيقة | الكرة الإفريقية
قبل لقاء الأهلي.. الترجي يفتح التدريبات لجماهيره ويحذرهم من التذاكر المزورة 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
استدعاء حامد حمدان لمنتخب فلسطين 59 دقيقة | الدوري المصري
ليفاندوفسكي أمام فرصة لصناعة التاريخ في دوري أبطال أوروبا على حساب ميسي ساعة | دوري أبطال أوروبا
فيريرا: الزمالك تأخر في الترتيب بعد رحيلي.. وهذا اللاعب يستحق اللعب في أوروبا ساعة | الدوري المصري
على حساب إنجلترا ونيجيريا.. تشوكويميكا يختار تمثيل النمسا دوليا ساعة | الكرة الأوروبية
الرياضية: تقرير الحكم يبرئ إيفان توني ساعة | سعودي في الجول
تضاؤل فرصة الدوسري في الكلاسيكو السعودي ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة
/articles/524912/مواعيد-مباريات-الثلاثاء-10-مارس-الدوري-المصري-ودور-الـ-16-من-أبطال-أوروبا