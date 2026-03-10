مواعيد مباريات الثلاثاء 10 مارس.. الدوري المصري ودور الـ 16 من أبطال أوروبا
الثلاثاء، 10 مارس 2026 - 10:48
كتب : FilGoal
تقام المباراة الأخيرة في الجولة 15 المؤجلة من بطولة الدوري بين الجونة والمصري الليلة.
وتلعب عدة مباريات في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
الدوري المصري
الجونة × المصري.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف مساء على قناة أون سبورت 1.
دوري أبطال أوروبا
جالاتاسراي × ليفربول.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء على قناة بي إن سبورتس 1.
نيوكاسل × برشلونة.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على بي إن سبورتس 1.
أتالانتا × بايرن ميونيخ.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 3.
أتلتيكو مدريد × توتنام.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 2.
