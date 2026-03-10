مواعيد مباريات الثلاثاء 10 مارس.. الدوري المصري ودور الـ 16 من أبطال أوروبا

تقام المباراة الأخيرة في الجولة 15 المؤجلة من بطولة الدوري بين الجونة والمصري الليلة.

وتلعب عدة مباريات في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

الدوري المصري

الجونة × المصري.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف مساء على قناة أون سبورت 1.

دوري أبطال أوروبا

جالاتاسراي × ليفربول.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

نيوكاسل × برشلونة.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على بي إن سبورتس 1.

أتالانتا × بايرن ميونيخ.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 3.

أتلتيكو مدريد × توتنام.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 2.