أستراليا تمنح تأشيرات إنسانية لـ5 لاعبات في المنتخب الإيراني

الثلاثاء، 10 مارس 2026 - 10:28

كتب : FilGoal

قصف إيران

أعلنت الحكومة الأسترالية منح خمس لاعبات من المنتخب الإيراني لكرة القدم تأشيرات إنسانية بعد خروجهن من بطولة كأس آسيا.

وشهدت الأيام الاخيرة توترا كبيرا بعد عملية عسكرية استهدفت مدنًا إيرانية عدة بينها العاصمة طهران، في ظل توتر متصاعد بين إيران والولايات المتحدة عقب تعثر المفاوضات بشأن الملف النووي.

وقال وزير الهجرة الأسترالي توني بيرك في تصريحات نقلتها بي بي سي إن الشرطة نقلت اللاعبات إلى مكان آمن.

أخبار متعلقة:
ترامب: انسحاب إيران من كأس العالم لا يهمني.. إنها على وشك الإنهيار الأكبر في إيران.. الهجوم الأمريكي يدمر استاد آزادي فيفا: نراقب تطورات الأوضاع في إيران قبل أشهر من كأس العالم.. ومن المبكر التعليق بالتفصيل كرة طائرة - مقتل 20 لاعبة في إيران نتيجة القصف الجوي

وأضاف أن باقي لاعبات الفريق أُبلغن بأنهن مرحب بهن للبقاء في البلاد.

وتابع "إنهن يرغبن في التأكيد على أنهن لسن ناشطات سياسيات، بل رياضيات يرغبن في البقاء بأمان".

أشار بيرك إلى أن المفاوضات استمرت لعدة أيام.

وكانت مصادر لبي بي سي قد أفادت سابقاً بأن خمس لاعبات من المنتخب الإيراني لكرة القدم للسيدات لجأن إلى منزل آمن في أستراليا بعد خروج الفريق من بطولة كأس آسيا.

وكان من المقرر للاعبات أن يعدن إلى بلادهن، إلا أن مشجعين أثاروا مخاوف بشأن سلامتهن عند عودتهن لإيران بعد أن امتنع الفريق عن ترديد النشيد الوطني قبل مباراته الأولى أمام كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي.

ويوم الاثنين، شهدت بي بي سي مشاهد دراماتيكية داخل الفندق الذي يقيم فيه الفريق، عندما غادرت عدة لاعبات بهو الفندق معاً بعد حديثهن مع ناشطين.

وبعد وقت قصير من مغادرتهن، دخلت مجموعة ثانية، ضمت مترجماً والمدربة الرئيسية، إلى الفندق في حالة من الارتباك والقلق، وهرعت عبر الممرات قبل أن تعود إلى غرفها.

وفي مباراتهن الثانية أمام أستراليا، ثم في المباراة الأخيرة يوم الأحد أمام الفلبين، أنشدت لاعبات المنتخب الإيراني النشيد الوطني وأدين التحية العسكرية أثناء عزفه، ما دفع منتقدين للاعتقاد بأنهن أُجبرن على ذلك من قبل عناصر من الحرس الثوري الإيراني الذين رافقوا البعثة.

إيران أستراليا
نرشح لكم
الرياضية: أهلي واتحاد جدة يطلبان تحكيم أجنبي لنصف نهائي الكأس "المباراة الأهم منذ 40 عاما".. مدرب العراق يطالب بتأجيل ملحق كأس العالم الأكبر في إيران.. الهجوم الأمريكي يدمر استاد آزادي إيقاف لاعب الغرافة 6 أشهر بسبب "الاعتداء البدني على حكم" ترامب: انسحاب إيران من كأس العالم لا يهمني.. إنها على وشك الإنهيار على غرار الذهاب.. الاتحاد الآسيوي يعلن تأجيل مباريات إياب المسابقات الآسيوية منافس مصر – رئيس الاتحاد الإيراني يوضح حقيقة انسحاب منتخب بلاده من كأس العالم في أمريكا الكشف عن ملعب افتتاح ونهائي كأس آسيا 2027 بالسعودية
أخر الأخبار
قبل لقاء الأهلي.. الترجي يفتح التدريبات لجماهيره ويحذرهم من التذاكر المزورة 4 دقيقة | الكرة الإفريقية
استدعاء حامد حمدان لمنتخب فلسطين 29 دقيقة | الدوري المصري
ليفاندوفسكي أمام فرصة لصناعة التاريخ في دوري أبطال أوروبا على حساب ميسي 33 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
فيريرا: الزمالك تأخر في الترتيب بعد رحيلي.. وهذا اللاعب يستحق اللعب في أوروبا 38 دقيقة | الدوري المصري
على حساب إنجلترا ونيجيريا.. تشوكويميكا يختار تمثيل النمسا دوليا 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
الرياضية: تقرير الحكم يبرئ إيفان توني ساعة | سعودي في الجول
تضاؤل فرصة الدوسري في الكلاسيكو السعودي ساعة | سعودي في الجول
مواعيد مباريات الثلاثاء 10 مارس.. الدوري المصري ودور الـ 16 من أبطال أوروبا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة
/articles/524911/أستراليا-تمنح-تأشيرات-إنسانية-لـ5-لاعبات-في-المنتخب-الإيراني