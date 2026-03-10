كومباني: مواجهة أتالانتا ليست سهلة.. وموقف كين سيتحدد قبل المباراة

كشف فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونيخ عن موقف هاري كين لاعب فريقه من المشاركة ضد أتالانتا.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة أتالانتا اليوم الثلاثاء على ملعب الأخير بذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال كومباني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سنلعب ضد فريق قوي بدنيا، هناك أوجه تشابه مع مباراتنا في دورتموند لأنهم يلعبون بثلاثة لاعبين في الدفاع، ويبحثون عن الانطلاقات خلف الدفاع، لكن الطريقة التي يضغط بها أتالانتا كانت مثيرة للإعجاب لعدة سنوات".

وواصل "الضغط كان جزءا كبيرا من نجاحهم، لديهم خبرة في أوروبا وحققوا فوزات مقنعا على ليفركوزن القوي، لا ينبغي لأي شخص أن يستهين بهم، كل خبير يعرف أن المواجهة قد تكون مثيرة للاهتمام لكن لدينا نقاط قوتنا وندرك أننا سنواجه فريقا إيطاليا".

وتابع "هاري كين خاض التدريب الأخير ولكننا نود أن ننتظر ونرى في حالته يوم المباراة، هو مهم بالنسبة لنا وقد يلعب دورا كبيرا".

وأكمل "جوناس أوربج يحصل على الكثير من الخبرة، لم تعد المباراة الأولى له، ولكن الأمر لا يتعلق به بل بأداء الفريق بالكامل، هو جزء من الفريق ولا يحتاج للعب دور مختلف".

وشدد "لا أرى الأدوار الإقصائية كضغط، أحب هذه الفترات التي يكون لدينا فيها فرصة، عليك أولا أن تحصل على الفرص، ولدينا مباراة الإياب على أرضنا، لقد تحدثنا بوضوح شديد عن أهداف بايرن في هذه البطولة، نحن الآن في مرحلة داخل ذلك النفق الذي تسير فيه الأمور بشكل صحيح، لا خوف، فقط ننظر إلى الفرصة ونحاول استغلالها".

وأضاف "أعرف أن الرأي العام في إيطاليا منشغل بكون أتالانتا هو الممثل الوحيد لهم في دوري الأبطال، وأن هناك رغبة في مناقشة مستوى كرة القدم هناك، شاهدت إنتر الموسم الماضي وأتالانتا هذا الموسم، رأيت الكثير من المواهب التي يتم تدريبها بشكل جيد، إنهم منافس مميز ومباراة مثيرة للاهتمام بالنسبة لنا كمدربين".

وأتم "اعتدنا على أن نكون المرشحين للفوز في معظم المباريات، إذا قال الناس ذلك فنحن نقبله ولكنه لا يعني أن النتيجة مضمونة، نلعب ضد فريق كبير يمكنه الفوز على أي فريق، لقد هزموا يوفنتوس 3-0 وهم الآن في نصف نهائي الكأس ويمكنهم تحقيق الكثير".

وتقام مباراة الإياب على ملعب أليانز أرينا بعد أسبوع.