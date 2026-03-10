محمد عاطف: الجهاز الفني أخبرنا بأن نلعب بطريقتنا للفوز على الأهلي

الثلاثاء، 10 مارس 2026 - 00:34

كتب : FilGoal

محمد عاطف - طلائع الجيش

أوضح محمد عاطف لاعب طلائع الجيش أن الجهاز الفني أخبر الفريق بين شوطي مباراة الأهلي بأن يلعب بطريقته لتحقيق الفوز.

وحقق طلائع الجيش مفاجأة كبيرة بالفوز على الأهلي بهدفين لهدف في المباراة المؤجلة من الجولة 15 في الدوري المصري.

وقال عاطف عبر أون سبورت: "كيف تقدمنا على الأهلي مرة أخرى؟ الجهاز الفني أخبرنا بين الشوطين بأن نلعب بطريقتنا ولا نتخلى عنها، ولذلك تمكننا من تسجيل الهدف الثاني والفوز".

وأنهى حديثه قائلا: "في الواقع، حصولي على جائزة رجل المباراة يُعد للفريق كله وليس لي وحدي. إن شاء الله نواصل تقديم هذا الأداء في المرحلة الثانية من الدوري".

وسجل لاعب الزمالك السابق الهدف الأول في الأهلي خلال المباراة.

وقدم طلائع الجيش هدية كبيرة لكل من الزمالك وبيراميدز في المنافسة على صدارة الدوري، بعدما أوقف رصيد الأهلي عند النقطة 40 في المركز الثالث.

بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر والذي سيلعب ضد إنبي، وأيضا بفارق 3 نقاط عن بيراميدز.

ورفع الجيش رصيده إلى النقطة 22 في المركز الـ14.

ويعد هذا الفوز هو الأول لطلائع الجيش على الأهلي في الدوري منذ عام 2022.

الأهلي الدوري المصري طلائع الجيش محمد عاطف
