كرة طائرة – تأكيد مشاركة الزمالك وسبورتنج في بطولة إفريقيا للسيدات باستضافة الأهلي
الثلاثاء، 10 مارس 2026 - 00:29
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة مشاركة الزمالك وسبورتنج في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات.
وكشف الاتحاد المصري عن مشاركة الزمالك وسبورتنج، بجانب الأهلي الذي يستضيف البطولة.
وبذلك يكون تأكد مشاركة 3 أندية مصرية في البطولة وهم الأهلي والزمالك وسبورتنج.
ويستضيف الأهلي البطولة خلال الفترة من 11 إلى 24 أبريل المقبل في صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.
ويحمل الزمالك لقب بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات من العام الماضي بعدما فاز على الأهلي في النهائي.
أما بطولة الرجال فتقام في شهر أبريل أيضا ولكن في كيجالي عاصمة رواندا.
