كرة طائرة – تأكيد مشاركة الزمالك وسبورتنج في بطولة إفريقيا للسيدات باستضافة الأهلي

الثلاثاء، 10 مارس 2026 - 00:29

كتب : FilGoal

فريق سيدات الزمالك - كرة طائرة

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة مشاركة الزمالك وسبورتنج في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات.

وكشف الاتحاد المصري عن مشاركة الزمالك وسبورتنج، بجانب الأهلي الذي يستضيف البطولة.

وبذلك يكون تأكد مشاركة 3 أندية مصرية في البطولة وهم الأهلي والزمالك وسبورتنج.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة – فوز الأهلي والزمالك على دجلة وسبورتنج في ثاني جولات دوري السوبر

ويستضيف الأهلي البطولة خلال الفترة من 11 إلى 24 أبريل المقبل في صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

ويحمل الزمالك لقب بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات من العام الماضي بعدما فاز على الأهلي في النهائي.

أما بطولة الرجال فتقام في شهر أبريل أيضا ولكن في كيجالي عاصمة رواندا.

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات الزمالك طائرة سيدات
نرشح لكم
كرة طائرة – فوز الأهلي والزمالك على دجلة وسبورتنج في ثاني جولات دوري السوبر كرة طائرة - الكشف عن نتيجة قرعة ثمن نهائي كأس مصر للرجال كرة طائرة - انتصار سيدات الأهلي والزمالك في بداية الدور النهائي للدوري المصري كرة طائرة - الأهلي والزمالك ينتصران في افتتاح المرحلة الترتيبية لدوري المحترفين كرة طائرة - مهلة للزمالك لسداد رسوم قيد الروسي ديمتري كرة طائرة - الكشف عن مواعيد كأس مصر للسيدات حتى النهائي كرة طائرة – الإعلان عن مواعيد الدور النهائي من الدوري المصري للرجال كرة طائرة - الاتحاد والجزيرة يكملان عقد المتأهلين إلى الدور النهائي من الدوري
أخر الأخبار
كومباني: مواجهة أتالانتا ليست سهلة.. وموقف كين سيتحدد قبل المباراة ساعة | دوري أبطال أوروبا
محمد عاطف: الجهاز الفني أخبرنا بأن نلعب بطريقتنا للفوز على الأهلي ساعة | الدوري المصري
كرة طائرة – تأكيد مشاركة الزمالك وسبورتنج في بطولة إفريقيا للسيدات باستضافة الأهلي ساعة | كرة طائرة
عماد السيد: لم أتوقع تلك النتيجة ضد الأهلي ساعة | الدوري المصري
كرة طائرة – فوز الأهلي والزمالك على دجلة وسبورتنج في ثاني جولات دوري السوبر ساعة | كرة طائرة
مؤتمر توروب: أتحمل مسؤولية الهزيمة من طلائع الجيش.. ويجب أن يعرف كل منا مدى تقصيره ساعة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: جلسة عاجلة بين الخطيب والجهاز الفني والإداري ساعة | الدوري المصري
جمعة مشهور: الهدف المبكر في الأهلي أضرنا أكثر مما أفادنا لهذا السبب ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة
/articles/524908/كرة-طائرة-تأكيد-مشاركة-الزمالك-وسبورتنج-في-بطولة-إفريقيا-للسيدات-باستضافة-الأهلي