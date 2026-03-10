عماد السيد: لم أتوقع تلك النتيجة ضد الأهلي

يرى عماد السيد حارس مرمى طلائع الجيش أن فريقه أهدر الكثير من الفرص ليتواجد في مكان أفضل بجدول ترتيب الدوري المصري.

وفاز طلائع الجيش على الأهلي بهدفين مقابل هدف في ختام المرحلة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وقال عماد السيد عبر أون سبورت: "الناس رأت أننا فريق منظم وجيد، ولكننا مررنا بظروف صعبة".

وأكمل "درسنا الأهلي بشكل جيد، والمدرب حدثنا قبل المباراة عن ضرورة عدم إهدار الوقت واللعب بشكل سريع، وفعلنا ذلك بالفعل".

وتابع "الأهلي فريق كبير ويملك أسماء كبيرة، ولكننا عملنا قبل المباراة بيومين، وعرفنا طريقة لعبهم ومفاتيح اللعب، وتحدث المدرب معنا عن ضرورة ان نكون الفعل وليس رد الفعل".

وأضاف "لم أتوقع تلك النتيجة ولكن كان لدي ثقة كبيرة في زملائي في اللعب على المكسب، والحمد لله لم يضع تعبنا".

وأتم "لم نصل لنقطة الأمان والهدوء حتى الآن، كقائد للفريق أتحدث مع اللاعبين دائما، وأرى أننا أهدرنا الكثير من الفرص في أول الموسم وكان بإمكاننا أن نكون في مكان أفضل حاليا".

وارتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 22 في المركز الـ 14 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.