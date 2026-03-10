كرة طائرة – فوز الأهلي والزمالك على دجلة وسبورتنج في ثاني جولات دوري السوبر

الثلاثاء، 10 مارس 2026 - 00:26

كتب : FilGoal

سيدات الأهلي - سيدات الزمالك - كرة طائرة

حقق فريق الكرة الطائرة للسيدات في الأهلي الفوز على وادي دجلة بنتيجة 3-0، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري السوبر المصري.

وأنهى الأهلي أشواط المباراة بنتائج 25-16، و25-22، و25-12.

كذلك فاز الزمالك على نادي سبورتنج بنتيجة 3-0 أيضا.

وحسمت ستة فرق تأهلها إلى الدور النهائي من مسابقة دوري السيدات الممتاز للكرة الطائرة.

وجاءت الفرق المتأهلة كالآتي: الأهلي - الزمالك - سبورتنج - وادي دجلة - المقاولون العرب - دلفي.

ويقام الدور النهائي من دوري من دور واحد من 5 جولات.

وتوج الأهلي بلقب النسخة الماضية من مسابقة الدوري على حساب الزمالك.

ونجح الأهلي في التتويج بلقبي دوري المرتبط والسوبر المصري للسيدات هذا الموسم.

وتنطلق منافسات ربع نهائي كأس مصر للسيدات غدا الجمعة.

كما يشارك فريقا الأهلي والزمالك في منافسات بطولة إفريقيا لسيدات الكرة الطائرة في أبريل المقبل.

