مؤتمر توروب: أتحمل مسؤولية الهزيمة من طلائع الجيش.. ويجب أن يعرف كل منا مدى تقصيره

يرى يس توروب مدرب الأهلي أنه يتحمل مسؤولية خسارة فريقه من طلائع الجيش.

وأنهى الأهلي، المرحلة الأولى من الدوري المصري الممتاز بالخسارة من طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف.

وقال توروب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لن أبحث عن مبررات للهزيمة ضد طلائع الجيش، قلت للاعبين إن المباراة مهمة جدا وفي توقيت مهم وكانت فرصة لنضع أنفسنا في موضع جيد قبل نهاية المرحلة الأولى".

وواصل "قدمنا شوطا أول جيدا وصنعنا فرصا أكثر، وفي الشوط الثاني فقدنا جزءا كبيرا من طاقتنا ولم يكن لدينا حلول".

وتابع "أهدرنا فرصا كثيرة، بينما استغل المنافس فرصتين أو نصف فرصة ليسجل الهدف، نحتاج للكثير من الفرص لنسجل ولهذا نحن في هذا الوضع اليوم وخسرنا".

وأكمل "لو نظرنا للشوط الأول سنجد أننا لعبنا كرة هجومية ولم نمنح المنافس فرصة، بينما في الشوط الثاني لم نكن منظمين بشكل كاف ومنحنا المنافس الفرص للفوز".

وشدد "في النهاية النتيجة تحتسب بناء على ما حدث سواء في الجزء الهجومي أو الدفاعي، لم نقدم المطلوب وفي الوقت ذاته استقبلنا هدفين".

وأردف "بالنسبة لنا كفريق، لا نستطيع الهجوم بخمسة لاعبين وأن ندافع بنفس العدد، ولكننا نحتاج أن يهاجم الفريق بأكمله ويدافع في نفس الوقت ككتلة واحدة".

وكشف "نحن نبحث عن مهاجم، تحدثت مع الثلاثة مهاجمين هذا الأسبوع، وأبلغتهم بعدم وجود فارق بينهم، وأحاول دفعهم لتقديم أداء أفضل، وسبب تغيير مروان عثمان هو أنني رأيته قد لعب أكثر من مباراة بدون أن يسجل ولذلك قررت مشاركة شريف على أمل استغلال عرضيات زيزو".

وأضاف "أتفق مع وجود مشكلة في تسجيل الأهداف، كما أننا نفتقد المهاجم الذي يستطيع أن يترجم الفرص لأهداف".

وشدد "أتحمل مسؤولية الخسارة وأبلغت اللاعبين بذلك، وأحميهم أيضا".

وأكمل "أتفق مع من يقول إننا غير منظمين دفاعيا خلال الأهداف التي تلقيناها، وهذا أيضا بسبب المهاجمين الذين لا يؤدون الشق الدفاعي المطلوب".

وأضاف "كان لدينا حمزة عبد الكريم وكان لاعبا مبشرا جدا، ولكنه الآن ليس معنا، وبالنسبة للاعبين الشباب الذين تعاملت معهم، لم يكن لدينا مهاجم من بينهم يلفت النظر".

وأتم "سبق وقلت إن مباراة الجيش كانت مهمة جدا لنا، وبالطبع أن تدخل المباريات الحاسمة وأنت خاسر أمر مؤسف، نحتاج أن ينظر كل منا في المرآة ويدرك مدى تقصيره، للعودة مرة أخرى للطريق الصحيح من أجل دوري أبطال إفريقيا".

وتوقف رصيد الأهلي عند النقطة 40 في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن بيراميدز، وعن الزمالك الذي سيلتقي غدا الأربعاء مع إنبي.