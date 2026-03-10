مصدر من الأهلي لـ في الجول: جلسة عاجلة بين الخطيب والجهاز الفني والإداري

الثلاثاء، 10 مارس 2026 - 00:13

كتب : عمرو عبد المنعم

محمود الخطيب - يس توروب - الأهلي

يستعد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لعقد جلسة عاصفة مع الجهاز الفني والإداري لفريق كرة القدم في النادي.

وحقق طلائع الجيش مفاجأة كبيرة بالفوز على الأهلي بهدفين لهدف في المباراة المؤجلة من الجولة 15 في الدوري المصري.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "هناك جلسة عاجلة بين الخطيب والجهاز الفني والإداري للأهلي لمعرفة أسباب تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية".

وأضاف "وأيضا لمعرفة كيف تسير الأمور الإدارية داخل الفريق ومراجعة لائحة العقوبات".

وتولى المدرب الدنماركي تدريب الأهلي في شهر أكتوبر الماضي خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وقاد توروب الأهلي للفوز بكأس السوبر المصري بعد التغلب في النهائي على الزمالك.

وبشكل عام قاد توروب الأهلي في 28 مباراة بمختلف البطولات حقق خلالها 14 فوزا وتعادل 8 مرات وخسر 6 منها 4 في كأس الرابطة.

وقدم طلائع الجيش هدية كبيرة لكل من الزمالك وبيراميدز في المنافسة على صدارة الدوري، بعدما أوقف رصيد الأهلي عند النقطة 40 في المركز الثالث.

بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر والذي سيلعب ضد إنبي، وأيضا بفارق 3 نقاط عن بيراميدز.

الأهلي الدوري المصري محمود الخطيب توروب
