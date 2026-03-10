جمعة مشهور: الهدف المبكر في الأهلي أضرنا أكثر مما أفادنا لهذا السبب

فسر جمعة مشهور المدير الفني لطلائع الجيش سبب الضرر الذي وقع على فريقه من تسجيل هدف مبكر في الأهلي.

وحقق طلائع الجيش مفاجأة كبيرة بالفوز على الأهلي بهدفين لهدف في المباراة المؤجلة من الجولة 15 في الدوري المصري.

وقال مشهور لقناة أون سبورت: "الفوز مهم للغاية على فريق كبير مثل الأهلي، الانتصار معنوي أكثر كونه 3 نقاط، سنبني عليه للمستقبل، أشكر اللاعبين على مجهودهم".

وأضاف "الهدف المبكر الذي سجلناه أضرّنا أكثر مما أفادنا، لأن ذلك أدى إلى ضغط الأهلي علينا بشكل أكبر. لكنني تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين بأن علينا تعديل الأمور، ولذلك كنا أفضل في الاستحواذ وصناعة الفرص في الشوط الثاني".

وواصل "كنا ندرك من البداية أن الأهلي لديه مشكلة في الخط الدفاعي وبالفعل استغلينا ذلك كما أننا نعلم أن قوة الأهلي في الخط الأمامي".

وأنهى حديثه قائلا: "روح الفريق هي ما تجعلنا نكمل مشوارنا وحققنا الفوز رغم أننا لدينا 5 غيابات".

وقدم طلائع الجيش هدية كبيرة لكل من الزمالك وبيراميدز في المنافسة على صدارة الدوري، بعدما أوقف رصيد الأهلي عند النقطة 40 في المركز الثالث.

بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر والذي سيلعب ضد إنبي، وأيضا بفارق 3 نقاط عن بيراميدز.

ورفع الجيش رصيده إلى النقطة 22 في المركز الـ14.

ويعد هذا الفوز هو الأول لطلائع الجيش على الأهلي في الدوري منذ عام 2022.

