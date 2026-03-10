مصدر من الأهلي لـ في الجول: من الصعب إقالة توروب قبل نهاية الموسم

كشف مصدر من الأهلي موقف الأهلي من يس توروب المدير الفني للفريق وذلك بعد الخسارة أمام طلائع الجيش في الدوري.

وحقق طلائع الجيش مفاجأة كبيرة بالفوز على الأهلي بهدفين لهدف في المباراة المؤجلة من الجولة 15 في الدوري المصري.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "إقالة توروب؟ اتخاذ هذا القرار في الوقت الحالي صعب للغاية بسبب الشرط الجزائي والذي ينص على حصول المدرب على باقي عقده بالكامل في حالة إقالته في منتصف الموسم الأول".

وأضاف "بعد نهاية الموسم يستطيع الأهلي إقالته ويحصل المدرب على شرط جزائي 3 شهور من راتبه".

وقدم طلائع الجيش هدية كبيرة لكل من الزمالك وبيراميدز في المنافسة على صدارة الدوري، بعدما أوقف رصيد الأهلي عند النقطة 40 في المركز الثالث.

بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر والذي سيلعب ضد إنبي، وأيضا بفارق 3 نقاط عن بيراميدز.

وتولى المدرب الدنماركي تدريب الأهلي في شهر أكتوبر الماضي خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وقاد توروب الأهلي للفوز بكأس السوبر المصري بعد التغلب في النهائي على الزمالك.

وبشكل عام قاد توروب الأهلي في 28 مباراة بمختلف البطولات حقق خلالها 14 فوزا وتعادل 8 مرات وخسر 6 منها 4 في كأس الرابطة.