استغل سقوط الأهلي.. بيراميدز يواصل مزاحمة الزمالك بالفوز على البنك الأهلي

يواصل بيراميدز مزاحمة الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بالفوز على منافسه البنك الأهلي بهدف دون في المباراة المؤجلة من الجولة 15.

وسجل حامد حمدان هدف بيراميدز.

وللمباراة الثانية على التوالي حقق بيراميدز الفوز في الدوري إذ انتصر على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف، والآن البنك الأهلي.

واستغل بيراميدز خسارة الأهلي في الجولة ذاتها من طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف للابتعاد عنه بفارق 3 نقاط.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 43 بالتساوي مؤقتا مع الزمالك الذي سيلعب أمام إنبي الأربعاء المقبل.

بينما توقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة 26 في المركز التاسع وفقد كل الآمال للانضمام مع الـ 7 الكبار.

وصف المباراة

بدأ بيراميدز ضاغطا على البنك الأهلي وأدى إلى تهديد أول مبكر في الدقيقة الرابعة لكن تصدى لها البلعوطي.

وفي الدقيقة 12 شتت مروان حمدي كرة خطيرة بالقرب من مرمى فريقه.

وفي الدقيقة 34 سدد أحمد مدبولي لاعب البنك الأهلي.

وبعد 5 دقائق سدد زلاكة كرة من مكان خطير من داخل منطقة الجزاء، لكن ذهبت أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 61 أحرز حامد حمدان الهدف بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وتصدى البلعوطي لتسديدة خطيرة في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة 79 أهدر زلاكة فرصة هدف محقق أمام المرمى الخالي.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع أضاع فيستون ماييلي فرصة خطيرة بتسديدة أعلى المرمى.

وحافظ بيراميدز على النتيجة حتى حصل نقاط المباراة كاملة.

