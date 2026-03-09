طلائع الجيش يقدم هدية لـ الزمالك وبيراميدز بالفوز على الأهلي

حقق طلائع الجيش مفاجأة كبيرة بالفوز على الأهلي بهدفين لهدف في المباراة المؤجلة من الجولة 15 في الدوري المصري.

وقدم طلائع الجيش هدية كبيرة لكل من الزمالك وبيراميدز في المنافسة على صدارة الدوري، بعدما أوقف رصيد الأهلي عند النقطة 40 في المركز الثالث.

بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر والذي سيلعب ضد إنبي، وأيضا بفارق 3 نقاط عن بيراميدز.

ثنائية طلائع الجيش سجلها كل من محمد عاطف وخالد أبو زيادة، وجاء هدف الأهلي بقدم هادي رياض.

ورفع الجيش رصيده إلى النقطة 22 في المركز الـ14.

ويعد هذا الفوز هو الأول لطلائع الجيش على الأهلي في الدوري منذ عام 2022.

وصف المباراة

بدأت المباراة بهدف مبكر لطلائع الجيش في الدقيقة 4 عن طريق محمد عاطف بعد ركلة ركنية ووصلت له الكرة ليحولها في شباك محمد الشناوي.

وأهدر الأهلي التعادل في الدقيقة 8 عن طريق مروان عثمان الذي كان في مواجهة المرمى وسدد كرة في الحارس عماد السيد.

ونجح الأهلي في إدراك التعادل في الدقيقة 22 عن طريق هادي رياض.

وجاء الهدف بعد ركنية نفذها الأهلي سريعا إلى بنشرقي الذي لعب عرضية قابلها هادي رياض بتسديدة حاول الدفاع إبعادها ولكن من داخل المرمى.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

في الشوط الثاني تصدى محمد الشناوي فرصة خطيرة في الدقيقة 53 بعد انفراد لطلائع الجيش.

وشارك محمد شريف بدلا من مروان عثمان في الدقيقة 59 في أول تبديلات الأهلي.

لكن طلائع الجيش نجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 61 عن طريق خالد أبو زيادة بضربة رأسية.

وشارك زيزو بدلا من مروان عطية في الدقيقة 67، ثم شارك حسين الشحات بدلا من أشرف بنشرقي في الدقيقة 78 في آخر تبديلات الأهلي.

وسدد إمام عاشور كرة قوية بالقدم اليسرى أبعدها عماد السيد في فرصة خطيرة للأهلي.

وحاول الأهلي في الدقائق المتبقية أن يسجل هدف التعادل ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز طلائع الجيش بهدفين لهدف.

video:1