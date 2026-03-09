مؤتمر سيميوني: لسنا المفضلين للفوز على توتنام

الإثنين، 09 مارس 2026 - 23:02

كتب : FilGoal

دييجو سيميوني - أتليتكو مدريد

يرى دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد أن فريقه غير مرشح للفوز على توتنام.

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة منافسه توتنام في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الأرجنتيني خلال المؤتمر الصحفي: "اللاعبون لا يفكرون عادة في ترتيبهم في الجدول، فكل لاعب يريد الفوز بالمباراة، وهذا ينطبق على كل فريق".

أخبار متعلقة:
جوان جارسيا: الانتخابات لا تؤثر علينا.. وتعلمنا من مواجهة أتلتيكو مدريد النادي الأكثر ارتباطا بالسينما.. ذا أثلتيك: أتلتيكو مدريد يروج لفيلم مقتبس من "بيكي بلايندرز" بروفه لنهائي كأس إسبانيا.. أتلتيكو مدريد يحقق انتصارا ثمينا أمام ريال سوسيداد ريال سوسيداد يكرر انتصاره على بلباو ويتأهل لمواجهة أتلتيكو مدريد في نهائي الكأس

وأضاف "لا أعرف على أي أساس يقال إننا المرشحون للفوز، نحن لسنا المفضلين للانتصار إذا أردتم تقديم الأمر بهذه الطريقة إلى الجماهير".

وأكمل "توتنام يلعب بإيقاع لعب سريع، لأن حكام الدوري الإنجليزي يسمحون باستكمال اللعب، هناك الإيقاع أسرع من إسبانيا وإيطاليا".

وواصل "لا أتابع الدوري الإنجليزي يوميا، لكن كونور جالاجير جيد جدا ويلعب في أكثر من مركز، لدينا ذكريات رائعة معه".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 18 مارس.

أتلتيكو مدريد توتنام دييجو سيميوني دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
مؤتمر سلوت: مشاركة صلاح في أمم إفريقيا أثرت علينا في صناعة الفرص قرعة كأس إنجلترا – صلاح في مواجهة مرموش.. وتشيلسي أمام مفاجأة البطولة مؤتمر ماك أليستر: صلاح يعرف ما عليه فعله لتحسين أرقامه تقرير: ألونسو يتوصل لاتفاق لتدريب فريقه السابق بداية من الموسم المقبل قبل مواجهة مانشستر سيتي.. ريال مدريد يعلن إصابة كاريراس النادي الأكثر ارتباطا بالسينما.. ذا أثلتيك: أتلتيكو مدريد يروج لفيلم مقتبس من "بيكي بلايندرز" أكانجي: لم نقدم ما يكفي أمام ميلان.. والأمر مختلف عن الهزيمة الأولى شهد على تتويج المغرب.. حكم إيطالي يدير مواجهة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي
أخر الأخبار
مؤتمر توروب: أتحمل مسؤولية الهزيمة من طلائع الجيش.. ويجب أن يعرف كل منا مدى تقصيره 6 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: جلسة عاجلة بين الخطيب والجهاز الفني والإداري 12 دقيقة | الدوري المصري
جمعة مشهور: الهدف المبكر في الأهلي أضرنا أكثر مما أفادنا لهذا السبب 15 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: من الصعب إقالة توروب قبل نهاية الموسم 18 دقيقة | الدوري المصري
استغل سقوط الأهلي.. بيراميدز يواصل مزاحمة الزمالك بالفوز على البنك الأهلي 34 دقيقة | الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الترجي والأهلي والقناة الناقلة 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
طلائع الجيش يقدم هدية لـ الزمالك وبيراميدز بالفوز على الأهلي 53 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر سيميوني: لسنا المفضلين للفوز على توتنام ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة
/articles/524898/مؤتمر-سيميوني-لسنا-المفضلين-للفوز-على-توتنام