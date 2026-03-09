مؤتمر سيميوني: لسنا المفضلين للفوز على توتنام

يرى دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد أن فريقه غير مرشح للفوز على توتنام.

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة منافسه توتنام في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الأرجنتيني خلال المؤتمر الصحفي: "اللاعبون لا يفكرون عادة في ترتيبهم في الجدول، فكل لاعب يريد الفوز بالمباراة، وهذا ينطبق على كل فريق".

وأضاف "لا أعرف على أي أساس يقال إننا المرشحون للفوز، نحن لسنا المفضلين للانتصار إذا أردتم تقديم الأمر بهذه الطريقة إلى الجماهير".

وأكمل "توتنام يلعب بإيقاع لعب سريع، لأن حكام الدوري الإنجليزي يسمحون باستكمال اللعب، هناك الإيقاع أسرع من إسبانيا وإيطاليا".

وواصل "لا أتابع الدوري الإنجليزي يوميا، لكن كونور جالاجير جيد جدا ويلعب في أكثر من مركز، لدينا ذكريات رائعة معه".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 18 مارس.