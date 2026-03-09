لابورتا: تصريحات تشافي أحزنتني.. وفليك يحقق الانتصارات بنفس اللاعبين الذين خسروا معه

الإثنين، 09 مارس 2026 - 22:48

كتب : FilGoal

تشافي المدير الفني لبرشلونة وخوان لابورتا رئيس برشلونة وديكو المدير الرياضي لبرشلونة

شدد خوان لابورتا المرشح لرئاسة نادي برشلونة عن حزنه من تصريحات تشافي هيرنانديز حوله.

وكان تشافي قد قال إن لابورتا قد رفض عودة ليونيل ميسي للفريق في 2023 على الرغم من موافقة رابطة الدوري الإسباني، كما وصف لابورتا بالكاذب.

وقال لابورتا عبر إذاعة راديو كاتالونيا: "أنا غاضب بسبب تصريحات تشافي لأنه تشافي، كنت صريحا معه ودافعت عنه دائما، لكن عند رؤية هذه التصريحات، كل ما أفكر فيه هو فليك، لأنه يذكرني بالحظ الذي جعلنا نقرر الاستغناء عن خدمات تشافي والتعاقد مع فليك، الذي تقريبا يفوز بنفس اللاعبين الذين كان تشافي يخسر معهم".

وتابع "رغم أنني حزنت على اتخاذ قرار إقالة تشافي، لكن أعتقد أن وظيفة رئيس برشلونة دائما هي وضع النادي فوق جميع اللاعبين أو المدربين أو الرؤساء والمديرين، لأن الأولوية دائما للنادي".

وأضاف "الوقت أثبت صحة قراري، أما ربط الأمر بموضوع ميسي فلا أرى سببا لذلك، ميسي ذهب كما شرحنا وكان الأمر كذلك، أن يستخدم شخص من دائرة ثقتي الأمر للهجوم عليّ معي لإيذائي فهذا يؤسفني".

وأتم "تصريحات تشافي لا تضيف شيئا للعملية الانتخابية ولا تضيف لمقترحات فيكتور فونت، سوى محاولة تقسيم برشلونة، لهذا السبب لا يمكننا وضع برشلونة في أيدي فونت، لأنه سيعيدنا للخراب، لا يوجد مشروع رياضي ينكر الحقائق، بالإضافة إلى أنه يمارس الكذب".

وتولى تشافي تدريب برشلونة أثناء تواجد لابورتا لمدة موسمين ونصف.

برشلونة خوان لابورتا تشافي هيرنانديز
