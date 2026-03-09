أمام طلائع الجيش.. هادي رياض يسجل أول أهدافه بقميص الأهلي

سجل هادي رياض أول أهدافه بقميص الأهلي في شباك طلائع الجيش.

ويلعب الأهلي أمام طلائع الجيش في المباراة المؤجلة من الجولة 15 للدوري المصري والتي تقام في استاد القاهرة.

وجاء هدف الأهلي في الدقيقة 22 بعد ركلة ركنية نفذت قصيرة إلى أشرف بنشرقي الذي لعب عرضية قابلها هادي رياض بتسديدة أبعدها الدفاع من داخل المرمى وأكملها ياسر إبراهيم في الشباك.

وانضم هادي رياض في يناير الماضي قادما من بتروجت.

وتعد المباراة هي الرابعة لهادي رياض مع الأهلي في الدوري هذا الموسم.

والهدف هو الثاني للمدافع بعدما سجل هدفا مع بتروجت في شباك المصري.

video:1