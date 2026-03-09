إيدي هاو: مواجهة برشلونة هي الأهم في التاريخ الحديث لنيوكاسل

يرى إيدي هاو مدرب نيوكاسل أن مواجهة برشلونة هي الأهم في التاريخ الحديث لفريقه.

ويستعد نيوكاسل لمواجهة برشلونة في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال هاو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أعتقد أن الارتقاء إلى مستوى المناسبة واحتضان حجم المباراة، خما من الأمور التي ساعدتنا هذا الموسم، ونحن نبحث عن الشيء نفسه مرة أخرى".

وواصل "من الواضح أن ماركوس راشفورد سجل هدفين في المباراة الأولى ضدنا، كنا قد فقدنا التركيز لثانية واحدة فعاقبونا على ذلك".

واستمر "أعتقد أنهم أثبتوا مؤخرا أمام أتلتيكو مدريد أن المباراة على الأرجح لن تكون محسومة مهما كانت النتيجة في مباراة الذهاب، بالنسبة لنا، علينا فقط أن نركز على محاولة الفوز".

وأكمل "أعتقد أن سجلهم الاخير في الدوري يظهر أنهم فريق ثابت المستوى، كما أن أسلوب لعبهم ثابث أيضا، لذلك أعتقد أننا نعرف ما الذي سنواجهه".

وشدد "أعتقد أن هذه أكبر مباراة في تاريخ نيوكاسل الحديث".

وأضاف "برشلونة لديه الكثير من الشبه مع مانشستر سيتي، وكما وجدنا في المباراة الأولى، لديهم ثلاثي وسط مميز جدا، ولديهم تحركات وتبادلات جيدة جدا داخل الفريق، لذلك التنظيم بدون كرة والضغط في الأوقات المناسبة، كلها أمور مهمة جدا".

وأتم "لامين يامال لاعب مذهل، لم يلعب في المباراة الأولى ولذلك إنها تحديا كبيرا، إنه في حالة رائعة مؤخرا، وكنت معجبا به في المباريات الأخيرة".

وتقام مباراة الإياب على ملعب كامب نو بعد أسبوع.