مؤتمر سلوت: مشاركة صلاح في أمم إفريقيا أثرت علينا في صناعة الفرص

الإثنين، 09 مارس 2026 - 22:01

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد ولفرهامبتون

شدد أرني سلوت المدير الفني لليفربول على أن غياب محمد صلاح لاعب الفريق أثناء بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 أثر بالسلب في صناعة الفرص.

ويستعد ليفربول لمواجهة منافسه جالاتاسراي في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وقال المدرب الهولندي خلال المؤتمر الصحفي: "صناعة الفرص؟ نحاول أن نصنع المزيد، ليس لدينا الكثير من الوقت للتدريب، لكننا نعقد اجتماعات لعرض المواقف التي يمكننا فيها اتخاذ قرارات أفضل، غياب محمد صلاح في فترة كأس أمم إفريقيا أثر بالسلب، وأيضا غياب ألكسندر إيزاك، لكن عودة فيرتز ستساعدنا".

وأضاف "مركز الظهير الأيمن؟ هل كنت مديرا فنيا من قبل؟ أعتقد لا، أنت ذكرت 4 أسماء، بينما أنا استخدمت 5-6 لاعبين في هذا المركز، إذا لعب سوبوسلاي فذلك لأنه الأفضل كظهير أيمن".

وواصل "فيديريكو كييزا شعر ببعض الآلام وحالته ليست جيدة".

وأتم "نعرف جالاتاسراي جيدا وأحترم مدربه كثيرا، الفريق انتصر بـ 10 لاعبين على بشكتاش وهذا يخبرك الكثير عن روحهم القتالية".

وكان ليفربول قد أنهى دور الدوري في المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

وستقام مباراة الإياب يوم 18 مارس.

محمد صلاح ليفربول دوري أبطال أوروبا جالاتاسراي أرني سلوت
