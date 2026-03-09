قرعة كأس إنجلترا – صلاح في مواجهة مرموش.. وتشيلسي أمام مفاجأة البطولة

الإثنين، 09 مارس 2026 - 21:39

كتب : FilGoal

كأس الاتحاد الإنجليزي

أسفرت قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي عن مباريات نارية في دور ربع النهائي.

وسيواجه مانشستر سيتي خصمه ليفربول بتواجد الثنائي المصري عمر مرموش ومحمد صلاح.

وسيلعب تشيلسي أمام مفاجأة البطولة بورت فايل، الفريق الذي يتواجد في دوري الدرجة الثانية الإنجليزية (الثالثة) ويتذيل الترتيب في المركز 24.

وأقصى بورت فايل منافسه سندرلاند من البطولة بعد الانتصار عليه بهدف دون رد.

وجاءت القرعة كالتالي:

ساوثامبتون × أرسنال

تشيلسي × بورت فايل

مانشستر سيتي × ليفربول

وست هام أو برينتفورد × ليدز يونايتد

ومن المقرر أن تقام المباريات يومي 4 و5 أبريل.

محمد صلاح كأس الاتحاد الإنجليزي ليفربول مانشستر سيتي
