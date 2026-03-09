مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (0)-(0) بيراميدز.. تشتيت من مروان حمدي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البنك الأهلي أمام بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة 15 من الدوري المصري.

ويتواجد بيراميدز في المركز الثاني برصيد 40 نقطة بالتساوي مع الأهلي، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز التاسع برصيد 26 نقطة.

ق 12: مروان حمدي يشتت كرة خطيرة بالقرب من مرمى فريقه.

ق 4: البلعوطي يتصدى لرأسية خطيرة.

انطلاق المباراة