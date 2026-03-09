انتهت الدوري المصري - البنك الأهلي (0)-(1) بيراميدز

الإثنين، 09 مارس 2026 - 21:27

كتب : FilGoal

بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البنك الأهلي أمام بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة 15 من الدوري المصري.

ويتواجد بيراميدز في المركز الثاني برصيد 40 نقطة بالتساوي مع الأهلي، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز التاسع برصيد 26 نقطة.

لمتابعة المباراة من هنا

----------------------------------------------

انتهت

ق 90+2: فيستون ماييلي يهدر فرصة خطيرة بتسديدة أعلى المرمى.

ق 79: زلاكة يهدر أمام المرمى الخالي.

ق 74: البلعوطي يتصدى لتسديدة خطيرة.

ق 61: جووول حامد حمدان بعد تسديدة من خاج منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 39: تسديدة من مكان خطير داخل منطقة الجزاء عن طريق زلاكة لكن أعلى المرمى.

ق 34: تسديدة من أحمد مدبولي لاعب البنك الأهلي لكن ذهبت بعيدة عن المرمى.

ق 12: مروان حمدي يشتت كرة خطيرة بالقرب من مرمى فريقه.

ق 4: البلعوطي يتصدى لرأسية خطيرة.

انطلاق المباراة

الدوري المصري طلائع الجيش بيراميدز
