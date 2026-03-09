استدعاء عودة فاخوري لاعب بيراميدز لمنتخب الأردن
الإثنين، 09 مارس 2026 - 21:25
كتب : FilGoal
تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من جانب الاتحاد الأردني لكرة القدم لاستدعاء الجناح الدولي الشاب عودة فاخوري إلى صفوف معسكر منتخب الأردن خلال التوقف الدولي في شهر مارس الجاري.
وأكد الاتحاد الأردني في خطابه أن المنتخب سيخوض معسكرا في الأردن خلال تجمع مارس، حيث سيخوض مباراتين وديتين أمام كوستاريكا يوم 27 مارس، ثم نيجيريا يوم 31 مارس، على أن تقام المباراتين في العاصمة عمان.
وانضم عودة فاخوري لصفوف بيراميدز في يناير الماضي قادما من نادي الحسين إربد الأردني.
وظهر فاخوري بمستوى مميز مع منتخب الأردن في كأس العرب في قطر.
يذكر أن منتخب الأردن يستعد حاليا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 وذلك لأول مرة في تاريخه.
