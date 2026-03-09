عبد الناصر محمد: بيزيرا يتعرض لعنف متعمد من اللاعبين.. ونطالب بتحقيق العدالة

الإثنين، 09 مارس 2026 - 21:19

كتب : FilGoal

بيزيرا - الزمالك - بيراميدز

يرى عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك أن خوان بيزيرا لاعب فريقه يتعرض لعنف متعمد من اللاعبين.

وقال عبد الناصر محمد عبر المركز الإعلامي للنادي: "خوان بيزيرا يتعرض لعنف متعمد خلال جميع المباريات السابقة للفريق".

وواصل "ما حدث للاعب في مباراتي زد و الاتحاد السكندري، لابد أن يكون هناك مسائلة للحكام عنهم لتهاونهم في اتخاذ قرارات رادعة تجاه لاعبين تعمدوا إيذاء اللاعب".

وأتم "لا نطالب سوى بتحقيق العدالة، والحفاظ على لاعبي الفريق بعد ان خرجنا من بطولة كأس مصر بفعل فاعل".

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي بعد غدا الأربعاء على ملعب المقاولون العرب في مباراة مؤجلة من الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الأهلي وبيراميدز.

الزمالك الدوري المصري خوان بيزيرا
