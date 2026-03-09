مباشر الدوري المصري – طلائع الجيش (2)-(1) الأهلي.. عماد السيد يتألق

الإثنين، 09 مارس 2026 - 21:05

كتب : FilGoal

الأهلي - طلائع الجيش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد الأهلي المؤجلة من الجولة 15 للدوري المصري والتي تقام في استاد الكلية الحربية.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــ

بسبب مواجهة الأهلي.. تأجيل لقاء الترجي في كأس تونس تشكيل الأهلي – عودة الشناوي لحراسة المرمى.. وبنشرقي أساسي أمام طلائع الجيش

ق 87: تسديدة قوية من تريزيجه والحارس يتصدى

ق 78: تسديدة قوية من إمام وعماد السيد يبعدها

ق 78: نزول الشحات بدلا من بنشرقي

ق 67: نزول زيزو بدلا من مروان عطية

ق 61: جوووول الثاني خالد أبو زيادة

ق 59: نزول محمد شريف بدلا من مروان عثمان

ق 53: الشناوي يمنع فرصة خطيرة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 22: جوووول التعادل ياسر إبراهيم

ق 20: تسديدة من تريزيجيه بعيدة عن المرمى

ق 8: الأهلي يهدر التعادل عن طريق مروان عثمان

ق 4: جووووول أول محمد عاطف

انطلاق المباراة

الأهلي طلائع الجيش
محمد عاطف: الجهاز الفني أخبرنا بأن نلعب بطريقتنا للفوز على الأهلي عماد السيد: لم أتوقع تلك النتيجة ضد الأهلي مؤتمر توروب: أتحمل مسؤولية الهزيمة من طلائع الجيش.. ويجب أن يعرف كل منا مدى تقصيره مصدر من الأهلي لـ في الجول: جلسة عاجلة بين الخطيب والجهاز الفني والإداري جمعة مشهور: الهدف المبكر في الأهلي أضرنا أكثر مما أفادنا لهذا السبب مصدر من الأهلي لـ في الجول: من الصعب إقالة توروب قبل نهاية الموسم استغل سقوط الأهلي.. بيراميدز يواصل مزاحمة الزمالك بالفوز على البنك الأهلي طلائع الجيش يقدم هدية لـ الزمالك وبيراميدز بالفوز على الأهلي
التعليقات
