مباشر الدوري المصري – طلائع الجيش (1)-(0) الأهلي.. فرصة التعادل تضيع
الإثنين، 09 مارس 2026 - 21:05
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد الأهلي المؤجلة من الجولة 15 للدوري المصري والتي تقام في استاد الكلية الحربية.
ـــــــــــــــــــــــــ
ق 8: الأهلي يهدر التعادل عن طريق مروان عثمان
ق 4: جووووول أول محمد عاطف
انطلاق المباراة
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (0)-(0) بيراميدز.. تشتيت من مروان حمدي استدعاء عودة فاخوري لاعب بيراميدز لمنتخب الأردن عبد الناصر محمد: بيزيرا يتعرض لعنف متعمد من اللاعبين.. ونطالب بتحقيق العدالة تشكيل بيراميدز – مروان حمدي يقود الهجوم أمام البنك الأهلي تشكيل الأهلي – عودة الشناوي لحراسة المرمى.. وبنشرقي أساسي أمام طلائع الجيش بسبب مواجهة الأهلي.. تأجيل لقاء الترجي في كأس تونس ياسر إبراهيم يكشف أكثر مهاجم يخشاه من الزمالك.. ومدافع يتمنى اللعب بجواره مدرب الترجي: نريد أن نظهر قوتنا أمام الأهلي منذ الدقيقة الأولى