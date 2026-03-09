مباشر الدوري المصري – طلائع الجيش (1)-(0) الأهلي.. فرصة التعادل تضيع

الإثنين، 09 مارس 2026 - 21:05

كتب : FilGoal

الأهلي ضد طلائع الجيش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد الأهلي المؤجلة من الجولة 15 للدوري المصري والتي تقام في استاد الكلية الحربية.

ق 8: الأهلي يهدر التعادل عن طريق مروان عثمان

ق 4: جووووول أول محمد عاطف

انطلاق المباراة

الأهلي طلائع الجيش
