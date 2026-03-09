مؤتمر فليك: علاقتي جيدة مع تشافي.. وعلينا أن نلعب بشجاعة ضد نيوكاسل

يرى هانز فليك مدرب برشلونة أن الدوري الإنجليزي هو الأقوى بالعالم.

ويستعد برشلونة لمواجهة نيوكاسل غدا الثلاثاء على ملعب الأخير بدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لدي علاقة جيدة مع تشافي، تحدثت معه عندما زرته وكانت تجربة ممتعة، لكن لن أتحدث معكم عما حدث بيننا، إنه أمر خاص ولن أعلق على الموضوع لأنني أعرف الحقيقة وسأحتفظ بها لنفسي".

وواصل "نيوكاسل يلعب بشكل جيد وسيضغطون بقوة، علينا أن ندافع بشكل جيد وبفخر وشجاعة، كلتا المباراتين مهمتان، ورأينا ذلك بالفعل أمام أتلتيكو في الكأس، يجب أن نكون حذرين وسنفعل ذلك".

وأكمل "الدوري الإنجليزي هو الأفضل في العالم، لديهم الكثير من المال ويمكنهم اتخاذ القرارات، نحن أقوياء مثلهم وعلينا أن نلعب بفلسفتنا وأن نظهرها للعالم".

وتابع "تحدثنا عن مباراة أتلتيكو مدريد في الكأس وحللناها بصدق شديد، لم ندافع كفريق بالطريقة التي أردناها، وبعض اللاعبين لم يقدموا عملا جيدا دفاعيا، في ملعبنا على العكس كان الجميع يدافع، مع الحفاظ على المسافات المناسبة، والجميع يضغط عندما يجب علينا الضغط".

وعن استقبال فريقه للكثير من الأهداف قال: "دربت فريقين رائعين وهما بايرن ميونيخ وبرشلونة، نحن أيضا نسجل الكثير من الأهداف".

وأضاف "الجودة التي يملكها كوبارسي وفيرمين ولامين وبيرنال مذهلة، مستوى كوبارسي مماثل للامين ولكن في الدفاع، عمره 19 عاما ويمكنه اللعب على أعلى مستوى يمكن تصوره".

وأتم "علينا أن نلعب بشجاعة وثقة، لكنني أعلم أن الأمر لن يكون سهلا، لأن نيوكاسل يملك لاعبين جيدين وسريعين، أتوقع فريقا جيدا وأجواء جيدة، علينا اللعب بناء على ذلك ويجب أن نعرف كيف نلعب ضد لاعبيهم السريعين وإيجاد الحلول المناسبة".

وتقام مباراة الإياب على ملعب كامب نو بعد أسبوع.