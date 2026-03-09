مؤتمر ماك أليستر: صلاح يعرف ما عليه فعله لتحسين أرقامه

الإثنين، 09 مارس 2026 - 20:57

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ألكسيس ماك أليستر - ليفربول

أوضح ألكسيس ماك أليستر لاعب ليفربول أن زميله محمد صلاح يعرف ما عليه فعله لتحسين أرقامه خلال الموسم الجاري.

ويستعد ليفربول لمواجهة منافسه جالاتاسراي في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وقال اللاعب الأرجنتيني خلال المؤتمر الصحفي: "محمد صلاح؟ الموسم كان معقدا وصعبا بالنسبة لنا جميعا، الأمر يعود إلينا لكي يعود لأفضل مستوياته".

أخبار متعلقة:
قائمة ليفربول - غياب أليسون وتواجد صلاح في مواجهة جالاتا سراي تقرير: ليفربول يتواصل مع موسى ديابي تحسبا لرحيل محمد صلاح تعرف على حكم مباراة ليفربول وجالاتا سراي في أبطال أوروبا ليفربول يمدد عقد ريان جرافنبرخ

وأضاف "المسؤولية تقع على عاتقنا جميعا لإخراج أفضل ما لديه، فعلنا ذلك في الموسم الماضي، لكننا عانينا قليلا هذا الموسم".

وتابع "صلاح يعرف ما الذي يجب عليه فعله لتحسين أرقامه، إنه لاعب رائع".

وواصل "ما زلنا نتعلم كيفية اللعب مع لاعبين جدد، نتعامل مع ذلك".

وأنهى حديثه قائلا: "حلمي الآن أن أحقق دوري أبطال أوروبا وهو هدف مهم هذا الموسم، الفريق قادر على التتويج به".

وكان ليفربول قد أنهى دور الدوري في المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

وستقام مباراة الإياب يوم 18 مارس.

محمد صلاح ألكسيس ماك أليستر ليفربول
نرشح لكم
مؤتمر سلوت: مشاركة صلاح في أمم إفريقيا أثرت علينا في صناعة الفرص قرعة كأس إنجلترا – صلاح في مواجهة مرموش.. وتشيلسي أمام مفاجأة البطولة تقرير: ألونسو يتوصل لاتفاق لتدريب فريقه السابق بداية من الموسم المقبل قبل مواجهة مانشستر سيتي.. ريال مدريد يعلن إصابة كاريراس النادي الأكثر ارتباطا بالسينما.. ذا أثلتيك: أتلتيكو مدريد يروج لفيلم مقتبس من "بيكي بلايندرز" أكانجي: لم نقدم ما يكفي أمام ميلان.. والأمر مختلف عن الهزيمة الأولى شهد على تتويج المغرب.. حكم إيطالي يدير مواجهة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي لابورتا: تصريحات تشافي أشعرتني بالألم.. وميسي فضّل الذهاب إلى ميامي
أخر الأخبار
أمام طلائع الجيش.. هادي رياض يسجل أول أهدافه بقميص الأهلي 34 دقيقة | الدوري المصري
إيدي هاو: مواجهة برشلونة هي الأهم في التاريخ الحديث لنيوكاسل 38 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر سلوت: مشاركة صلاح في أمم إفريقيا أثرت علينا في صناعة الفرص 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
قرعة كأس إنجلترا – صلاح في مواجهة مرموش.. وتشيلسي أمام مفاجأة البطولة ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (0)-(0) بيراميدز.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
استدعاء عودة فاخوري لاعب بيراميدز لمنتخب الأردن ساعة | الدوري المصري
عبد الناصر محمد: بيزيرا يتعرض لعنف متعمد من اللاعبين.. ونطالب بتحقيق العدالة ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري – طلائع الجيش (1)-(1) الأهلي.. الشناوي يمنع فرصة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 الأهلي يعلن تفاصيل إصابة كريم فؤاد.. ودور الخبير الألماني
/articles/524887/مؤتمر-ماك-أليستر-صلاح-يعرف-ما-عليه-فعله-لتحسين-أرقامه