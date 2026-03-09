مؤتمر ماك أليستر: صلاح يعرف ما عليه فعله لتحسين أرقامه

أوضح ألكسيس ماك أليستر لاعب ليفربول أن زميله محمد صلاح يعرف ما عليه فعله لتحسين أرقامه خلال الموسم الجاري.

ويستعد ليفربول لمواجهة منافسه جالاتاسراي في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وقال اللاعب الأرجنتيني خلال المؤتمر الصحفي: "محمد صلاح؟ الموسم كان معقدا وصعبا بالنسبة لنا جميعا، الأمر يعود إلينا لكي يعود لأفضل مستوياته".

وأضاف "المسؤولية تقع على عاتقنا جميعا لإخراج أفضل ما لديه، فعلنا ذلك في الموسم الماضي، لكننا عانينا قليلا هذا الموسم".

وتابع "صلاح يعرف ما الذي يجب عليه فعله لتحسين أرقامه، إنه لاعب رائع".

وواصل "ما زلنا نتعلم كيفية اللعب مع لاعبين جدد، نتعامل مع ذلك".

وأنهى حديثه قائلا: "حلمي الآن أن أحقق دوري أبطال أوروبا وهو هدف مهم هذا الموسم، الفريق قادر على التتويج به".

وكان ليفربول قد أنهى دور الدوري في المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

وستقام مباراة الإياب يوم 18 مارس.