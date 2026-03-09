تشكيل بيراميدز – مروان حمدي يقود الهجوم أمام البنك الأهلي

دفع كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لـ بيراميدز بـ مروان حمدي في هجوم فريقه أمام البنك الأهلي.

ويلعب بيراميدز ضد البنك الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة 15 للدوري والتي تقام في استاد القاهرة.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي – أسامة جلال – أحمد سامي – محمد حمدي إبراهيم

الوسط: حامد حمدان – أحمد عاطف "قطة" – ناصر ماهر

الهجوم: محمود زلاكة – مروان حمدي – مصطفى زيكو

بينما جاء تشكيل البنك الأهلي الذي دفع به أيمن الرمادي كالآتي:

المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: محمود الجزار – داو سيريل – مصطفى دويدار – أحمد متعب

الوسط: سعيدو سيمبوري – أحمد رضا – صلاح بوشامة

الهجوم: أحمد مدبولي – أسامة فيصل – أحمد ياسر ريان

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، ويأتي البنك الأهلي في المركز التاسع برصيد 26 نقطة.