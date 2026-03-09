جوان جارسيا: الانتخابات لا تؤثر علينا.. وتعلمنا من مواجهة أتلتيكو مدريد

الإثنين، 09 مارس 2026 - 20:28

كتب : FilGoal

جوان جارسيا - برشلونة

شدد جوان جارسيا حارس مرمى برشلونة على أن الانتخابات لا تؤثر على لاعبي فريقه.

خوان جارسيا

النادي : برشلونة

برشلونة

ويستعد برشلونة لمواجهة نيوكاسل غدا الثلاثاء بدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال جارسيا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمبارة: "الضجيج الانتخابي لا يؤثر علينا إطلاقا، نحن نركز فقط على ما يحدث داخل الملعب، خلال الأسابيع الأخيرة قمنا بتحليل الأمور التي لم تكن تعمل بالشكل المطلوب، وقد ظهر ذلك في المباريات الأخيرة".

وواصل "نعلم أن مواجهة نيوكاسل إقصائية، يجب أن نجاري إيقاعهم وأن نتعلم من مواجهة الكأس، حيث أثرت علينا مباراة الذهاب كثيرا".

وتابع "سنخوض المباراة بحماس ونعلم أنها معقدة، سنحاول مجاراة الإيقاع الذي سيضعه الخصم".

وشدد "في المواسم الأخيرة أشعر براحة كبير، هذا الموسم تحسنت أيضا، لكن ما يزال بإمكاني التحسن أكثر، كل يوم أسعى لأن أكون حارس مرمى أفضل".

وأضاف "هناك أمور لا يستطيع اللاعبون التحكم بها، شخصيا لم أفكر فيما إذا كان ديكو سيستمر أم لا، نحن نركز على الملعب فقط والآن تنتظرنا أسابيع مهمة".

وأتم "لقد خطونا خطوة للأمام في المباريات الأخيرة، أصبحنا نضغط بشكل أفضل عندما نكون منظمين جيدا، وقد استغلينا هذه الأسبوعين الطويلين للعمل".

وتأهل برشلونة بشكل مباشر من المرحلة الأولى لدور الـ 16، بينما لعب نيوكاسل مع كاراباج.

برشلونة الدوري الإسباني جوان جارسيا
